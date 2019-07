Joel Almeida: "Algunos piensan que son amistosos, pero quedó demostrado que no"

El Santa Tecla reaccionó tarde a los dos golpes que le dio Águila con los tantos de Diego Coca y Santos Ortiz en el segundo tiempo, que significó la pérdida de la Copa de Campeones que se disputó el sábado en el estadio Mitchel Field Complex, de New York, Estados Unidos.

El descuento del panameño Armando Polo sobre el final del partido dio una pista de lo apretado que estará el próximo encuentro entre estos dos bandos por la disputa de la Supercopa de El Salvador.

Joel Almeida, portero del Tecla, habló de revancha. El azteca admitió que su equipo cometió ciertos errores, además exhortó a cambiar el chip y centrarse para jugar las finales.

"Nos toca corregir, la pretemporada es para eso, algunos piensan que estos son amistosos y quedó demostrado que no es así, el próximo sábado tenemos el mismo rival y primero Dios sea una victoria para nosotros", dijo.

Almeida también mencionó lo que para él falló en las filas tecleñas, el sábado: "Creo que no metimos gol; en el fútbol, el que mete gol gana y no nosotros no lo metimos; tuvimos un par de equivocaciones, sin embargo vamos a retomar el buen camino en el siguiente juego", apuntó.

Santa Tecla y Águila disputarán la Supercopa el próximo sábado 20 de julio a las 7:00 de la noche (5:00 p.m. hora de El Salvador) en el estadio Marvin F. Wilson en Maryland.