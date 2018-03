Joel Aguilar solicitó cambio por problemas de salud

La comisión de árbitros de la FESFUT realizó hoy un cambio obligado en la designación de la cuarteta arbitral que dirigirá el partido de liga entre el local Águila y FAS luego que el árbitro central, Joel Aguilar Chicas, confirmó que no estaba en condiciones de salud para pitar en el Barraza el clásico nacional 232 por lo que solicitó su relevo, así lo confirmó Joaquín Waldo Polío, vicepresidente de dicho ente colaborador de la FESFUT.“Anoche me llamó Joel (Aguilar) preguntándome si no había inconveniente de relevarlo del partido de ésta tarde en San Miguel ya que manifestó sentirse con dolores musculares a la altura de su espalda por un mal giro que realizó”, afirmó el dirigente arbitral vía telefónica al confirmar la decisión de aceptar dicho cambio.“La comisión se vió en la necesidad de realizar un cambio de última hora a petición misma del árbitro que luego de autoevaluarse nos confirmó ésta mañana que no estaba en condiciones de pitar el partido en San Miguel por temor a lesionarse ya que lo que resiente Joel es una sobrecarga muscular por lo que está trabajando para recuperarse debido a que deberá estar el otro mes dirigiendo uno de los partidos de las eliminatorias mundialistas de la región”, señaló Polío.“Por eso se movió a Ismael Cornejo para que pitara hoy el juego entre Águila y FAS. El lunes tendremos mayor detalle de la evaluación física de Joel”, afirmó el ex árbitro internacional.