Joel Aguilar, sobre frío extremo: "Será una experiencia nueva y rara para ellos"

Orestes Membreño, Marcelo Betancourt y Cristian Villalta conversaron en el Güiri Güiri al Aire con el ex árbitro Joel Aguilar Chicas para recordar detalles del partido de Estados Unidos contra Costa Rica del 2013 en Denver que el silbante salvadoreño pitó bajo condiciones climáticas extremas de frío y nieve.

La selección de El Salvador jugaría en condiciones similares ante Estados Unidos el 27 de enero en Columbus con bajas temperaturas.

"Ya anunciaron que el clima no va a estar favorable para lo que corresponde a lo que estamos acostumbrados nosotros en Centroamérica, sin embargo, por experiencia propia el hecho de estar un par de días antes el cuerpo comienza a aclimatarse y las condiciones dentro del terreno de juega va haber nieve, pero pueden utilizar el mismo procedimiento de hace ocho o nueve años cuando yo viví esa esa experiencia y como fue en Canadá que es el hecho de mantener las líneas visibles", dijo Aguilar.

"Que constituye un peligro para la integridad física del jugador lo veo muy bajo, en el sentido de que en la nieve el balón rebota bien, el balón roda bien y el frío dependerá de la adaptación de cada jugador", mencionó el ex árbitro.

Aguilar Chicas consideró que jugar bajo clima extremo será una experiencia nueva y rara para muchos de los seleccionados.

"Las condiciones están dentro de las cuales se puede permitir jugar porque hace ocho años la temperatura estaba bajo 16, 18 o casi los 20 grados, estamos hablando de clima extremadamente helado", enfatizó Joel Antonio.

"Yo no sentí ninguna dificultad y era algo que no estaba previsto, fue algo que en el momento pasó, pero sí hubo un desgaste mental en el sentido que es algo nuevo. No es que vaya a pasar algo como lo que sucedió hace ocho años en Denver, no simplemente que las condiciones no están en las que deberían de estar en esta época del año", amplió el ex árbitro.

"Veo bien difícil en el caso que tiene que ser algo extraordinario que el comisario diga aquí que no hay condiciones para jugar, pero por lo que yo haya escuchado es que no va a pasar algo como lo que pasó en Denver hace ocho años", enfatizó.

Otro de los temas con Aguilar fue el del uso del Videoarbitraje. "CONCACAF está manejando esa situación del Videoarbitraje...No hay salvadoreños en cabina de Videoarbitraje y todos nuestros árbitros están asignados para el terreno de juego", dijo.