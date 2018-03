Joel Aguilar no desata furor en Honduras

El árbitro salvadoreño Joel Aguilar Chicas será quien imparta justicia en el crucial choque entre Honduras y México, en el cierre de la Hexagonal de CONCACAF y donde se definirán a los tres clasificados directos al Mundial de Rusia y el equipo que va al repechaje.Los hondureños están en la casilla cinco, fuera de puestos mundialistas, por lo que el trabajo del silbante cuscatleco será importante en sus aspiraciones por un boleto. Pese al revuelo, hay tranquilidad sobre el trabajo del nacional."Considero que es uno de los mejores árbitros de la CONCACAF, a diferencia de lo que piensan otros colegas acá en Honduras y quizá varios involucrados en la selección nacional. No creo que nos vaya mal, de hecho el balance que yo manejo con él es positivo, me causa buena vibra, no por ser centroamericano y por tanta hermandad, sino porque es de los más capacitados que hay en el área de CONCACAF", indicó el periodista del diario deportivo Diez, Fredy Nuila.Para él, el escenario podría ser más complicado si, por ejemplo, un árbitro caribeño o un estadounidense hubiera sido el elegido, sin embargo, "la designación de Chicas no tiene ninguna discusión", a su juicio.Pese al reclamo de algunos individuos relacionados con el fútbol, el comunicador hondureño dijo que en el entorno de su país "no ha habido queja" por Chicas y, mas bien, "la gente está más preocupada por la complejidad de las eliminatorias, para poder librar (clasificar), y si fuese un arbitraje caribeño la situación sería distinta"."El mismo (Jorge Luis) Pinto -que ha sido un crítico de los árbitros especialmente de los caribeños- no se ha quejado, y eso da la pauta de que el técnico catracho confía de lo que pueda aportar Aguilar Chicas", analizó el periodista.Finalmente, indicó que, pese a que están igualados en puntos a Estados Unidos (en zona de repechaje) y se ubican una unidad debajo de Panamá (tercero), "hay bastante pesimismo" respecto a la obtención del boleto a Rusia.Este es un listado de encuentros de alto calibre pitados por Joel Aguilar:- Colombia 0-2 Chile, semifinales Copa América Centenario 2016, 22 de junio.- Barcelona 3-0 Guangzhou Evergrande, semifinal Mundial de Clubes FIFA 2015, 17 de diciembre.- Japón 0-0 Grecia, fase de grupos Copa Mundial FIFA 2014, 19 de junio.- Argentina 2-1 Bosnia, fase de grupos Copa Mundial FIFA 2014, 15 de junio.- Jamaica 1-3 México, final de Copa Oro 2015, 26 de julio.- Estados Unidos 1-0 Costa Rica, Hexagonal de CONCACAF rumbo a Brasil 2014, 22 de marzo de 2013 (partido criticado por disputarse bajo fuerte nevada).- Nigeria 0-3 España, fase de grupos Copa Confederaciones Brasil 2013, 23 de junio.- Barcelona 4-0 Al Sadd, semifinales de Mundial de Clubes FIFA 2011, 15 de diciembre.- Estados Unidos 2-4 México, final Copa Oro 2011, 25 de junio.- Monterrey 2-2 Real Salt Lake, final Liga de Campeones CONCACAF 2011, 20 de abril.- Chicago Fire 1-1 Tigres, final Superliga norteamericana 2009, 5 de agosto.Aguilar Chicas además ha pitado en copas mundiales a nivel sub-17 y sub-20.