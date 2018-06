Joel Aguilar dirigió su tercer partido en Copas del Mundo

El árbitro salvadoreño Joel Antonio Aguilar Chicas llegó a tres partidos dirigidos en Copa Mundial al ser el principal en el juego Suecia - Corea del Sur. El cuscatleco ya tenía la experiencia previa de Brasil 2014 y reconocimientos a nivel de CONCACAF.

Pero el juez de raíces salvadoreñas no estuvo solo: lo acompañó el también nacional Juan Francisco Zumba como asistente 1. El resto de los ayudantes eran ticos, tahitianos y hasta cataríes.

En la jugada del gol de Suecia, Joel fue avisado por los asistentes para que revisara la jugada mediante el videoarbitraje (VAR) y de esa forma sancionó un claro penalti que derivó en el triunfo de los europeos.

Aguilar Chicas, sin embargo, no tuvo fácil dirigir el encuentro. Tanto suecos como surcoreanos se pegaron y cometieron solo en el primer tiempo 25 faltas: 11 de los europeos y 14 de los asiáticos.

El silbante nacional, quien en Brasil 2014 sacó una tarjeta roja durante el Grecia - Japón, optó en esta ocasión por guardarse las tarjetas y en su lugar solo sacó una tarjeta amarilla a un jugador de Corea del Sur.

Pese al juego lleno de faltas, Chicas emuló su rol en la final del Clausura 2018 y su tendencia habitual en los partidos que dirige: se acercó a los jugadores y recurrió constantemente al diálogo.

Esta Copa Mundial de Rusia no ha tenido mayor cantidad de amarillas por juego y no ha habido expulsiones, por lo que el réferi salvadoreño buscó por todas maneras no mostrar la cartulina roja.

Además del encuentro dirigido entre griegos y japoneses en Brasil 2014, Joel Aguilar también fue el encargado de imponer justicia en el Argentina - Bosnia Herzegovina. Ambos encuentros los sacó sin polémicas, pese a que en el primer duelo sacó una tarjeta de expulsión.

En 2010, Aguilar Chicas viajó a Sudáfrica, pero no pitó ningún juego en calidad de árbitro principal. Fue cuarto réferi en cinco juegos, incluyendo uno de octavos de final: el Uruguay - Corea del Sur.