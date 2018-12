Joel Aguilar Chicas ve cerca su fecha de retiro

La edad máxima regulada por FIFA para que un árbitro pueda dirigir a escala internacional es de 50 años. El salvadoreño Joel Aguilar Chicas tiene 43 actualmente, pero en plática con EL GRÁFICO, el cuscatleco dijo que no entrará en la preparación para el Mundial de Qatar 2022.

"A ese Mundial llegaría de 47 años, pero definitivamente no está en mis planes. En nuestra región uno se maneja hasta los 45 años. Todo depende de si uno cumple con las exigencias de la preparación física. Hay un momento en que uno tiene que saber decir hasta acá. Con la edad de 45 años es justo para que uno se pueda retirar, o un año antes", apuntó el silbante.

Aguilar Chicas estuvo en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, y admite que ve cerca el retiro del arbitraje profesional.

"Me gustaría retirarme de 44 o casi 45 años de edad. Prácticamente me quda un año y medio en el arbitraje. Como todo en la vida, desde hace años lo vengo visualizando. El día menos pensado tomó esa decisión. Espero retirarme en buenas condiciones. Yo me siento feliz por todo lo que Dios me ha permitido en esta profesión",indicó Aguilar Chicas en charla con este medio.

Aguilar Chicas estuvo en el Mundial de Rusia 2018. Solo dirigió el juego entre Suecia y Corea del Sur. Se quedó con el pendiente de no poder dirigir más partidos y reconoció que le hubiera gustado poder estar en otros partidos.

El silbante cuscatleco tuvo la oportunidad de estar en 11 torneos de FIFA, entre esos mundiales sub 17, sub 20, Confederaciones y Mundiales de clubes. Además, fue a Copa América, Copa Centenario, Copa Oro y en la mayoría de esos torneos trabajó con sus asistentes Juan Francisco Zumba y William Torres.