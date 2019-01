Joel Aguilar Chicas, tercero en los Premios CONCACAF 2018

El salvadoreño Joel Aguilar Chicas logró mantenerse en el podio y aseguró el tercer lugar en la categoría de mejor árbitro en los Premios CONCACAF 2018.

En el resultado general, contando votos de afición, prensa, entrenadores y capitanes de selecciones, recibieron más preferencias el mexicano César Ramos y el estadounidense Mark Geiger, que finalizaron en primero y segundo puesto, respectivamente.

La dinámica para definir a los mejores del 2018 fue mediante una votación equitativa entre cuatro sectores, todos con una ponderación del 25 por ciento, según informó el ente regional.

En la votación de los aficionados, el réferi salvadoreño de 43 años logró el 33 % y fue superado por el mexicano César Arturo Ramos que logró el 51 %, mientras que Geiger no obtuvo votos. Esta dinámica cerró el 8 de enero.

En la votación del Mejor 11 ideal estuvo Óscar Cerén, jugador de la selección nacional y del Alianza, quien logró el segundo mejor porcentaje en la votación de los aficionados con el 22 %. El volante con mayor porcentaje fue el colombiano Mateus Uribe, del América de México, con el 42.

Al final y ya sumados los votos de técnicos, capitanes y medios de comuninación lograron entrar al 11 ideal el mexicano Hector Herrera del Porto FC, Michael Bradley del Toronto FC y Andrés Guardado del Real Betis.

El mexicano Hirving Lozano y la estadounidense Alex Morgan ganaron el premio a el Jugador y la Jugadora del año.

Por su parte el tico Keylor Navas, de Real Madrid superó al mexicano Guillermo Ochoa, del Standard Liège de Bélgica y se adjudicó el premio de mejor portero del 2018.

Los premios anuales, que comenzaron en el 2013 y son presentados por sexta vez, reconocen a jugadores, entrenadores y árbitros de todos los niveles de edad, que han sobresalido en los torneos de la región de Concacaf y la FIFA en los que participan los clubes y equipos nacionales de la Confederación.

Jugador del año

1. Hirving Lozano (MEX) - PSV Eindhoven/NED

2. Keylor Navas (CRC) - Real Madrid CF/ESP

3. Sebastian Giovinco (ITA) - Toronto FC/CAN

Jugadora del año

1. Alex Morgan (USA) - Orlando Pride/USA

2. Khadija Shaw (JAM) - University of Tennessee/USA

3. Lindsey Horan (USA) - Portland Thorns FC/USA

Portero del año

1. Keylor Navas (CRC) - Real Madrid CF/ESP

2. Guillermo Ochoa (MEX) - Standard Liège/BEL

3. Cody Laurendi (PUR) - Oklahoma City Energy/USA

Portera del año

1. Alyssa Naeher (USA) - Chicago Red Starts/USA

2. Yenith Bailey (PAN) - Sporting SM/PAN

3. Stephanie Labbe (CAN) - Linköpings FC/SWE

Entrenador de fútbol masculino

1. Matias Almeyda (ARG) - San Jose Earthquakes/USA (Formerly CD Guadalajara/MEX)

2. Remko Bicentini (CUW) - Curacao National Team

3. Juan Carlos Osorio (COL) - Paraguay National Team (Formerly Mexico National Team)

Entrenador de fútbol femenino

1. Hue Menzies (JAM) - Jamaica Women's National Team/Florida Kraze Krush/USA

2. Jill Ellis (USA) - United States Women's National Team

3. Monica Vergara (MEX) - Mexico U-17 Women's National Team

Árbitro del año

1. Cesar Arturo Ramos (MEX)

2. Mark Geiger (USA)

3. Joel Aguilar (SLV)

Árbitra del año

1. Lucila Venegas (MEX)

2. Crystal Sobers (TRI)

3. Carol Anne Chenard (CAN)

Gol del año

1. Joe Corona (MEX) - SCCL: Club America (MEX) vs Tauro FC (PAN), 19'

2. Alan Pulido (MEX) - SCCL: CD Guadalajara (MEX) vs Toronto FC (CAN), 72'

3. Khadija Shaw (JAM) - CWC: Jamaica vs Cuba, 2'