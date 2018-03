Joel Aguilar Chicas pitará la final del Apertura 2017

La Comisión de Arbitraje de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) se decantó por Joel Aguilar Chicas como réferi principal de la final del Apertura 2017, entre Alianza y Santa Tecla.

Así lo confirmó a EL GRÁFICO un integrante de esa dependencia federativa que pidió que no se revelara su nombre. Los asistentes serán William Torres y Juan Francisco Zumba. El cuarto árbitro será Ismael Cornejo. Además, para la final se ha designado a un quinto árbitro, que será William Bermúdez.

Este nombramiento le llega a Joel en el momento cuando se prepara de cara el Mundial de Rusia 2018, que sería su segunda Copa del Mundo.

DAN EL VISTO BUENO A JOEL

Los ex árbitros FIFA, Neftalí Recinos Alvarenga y Rafael Rodríguez Medina dieron el visto bueno al nombramiento de Aguilar Chicas, para el partido del domingo.

"Es lo mejor que tenemos. Lo que tienen que hacer, más que todo los aliancistas, es quitarse esas creencias de que Joel va contra Alianza o algo así. Nada que ver. Joel no tiene nada contra ningún equipo. Joel es profesional y no va arriesgar su carrera al Mundial de Rusia por un partido. No puede pensar que sera favorable a uno o a otro equipo", apuntó Rodríguez.

Por su parte, Neftalí Recinos Alvarenga, tambien instructor de árbitros en la FESFUT, aseguró que Aguilar Chicas es el indicado para llevar la final.

"Ha hecho un buen trabajo en todo el campeonato y también a escala internacional. Al igual que otros árbitros tiene errores, pero es el que menos se equivoca", apuntó Recinos Alvarenga en charla con este medio.

Élmer Bonilla, otro exárbitro FIFA, salió al paso para dar el aval al nombramiento de Aguilar Chicas. "Verdaderamente es el árbitro indicado. Hoy por hoy, Joel Aguilar Chicas es el mejor árbitro del país y de la región de CONCACAF. El haber estado en competencias de máximo nivel le dan la tranquilidad para tomar las mejores decisiones", apuntó el excolegiado.