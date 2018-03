Joel Aguilar Chicas pitará el México contra Estados Unidos

El árbitro internacional Joel Aguilar Chicas regresó este lunes a El Salvador tras dirigir dos encuentros de la Copa Mundial sub 20, que aún se disputa en Corea del Sur. La razón: pitará en el juego cumbre de las Eliminatorias de CONCACAF.El silbante cuscatleco fue seleccionado por la confederación regional para impartir justicia en el juego de la Hexagonal rumbo a Rusia 2018 de este domingo, entre las selecciones de México y Estados Unidos, por lo que viajó desde la nación asiática tras realizar una actuación positiva en la justa."Estoy contento porque tuve la oportunidad de dirigir dos juegos y creo que dejamos buen sabor de boca. Estoy feliz porque logramos representar bien a nuestro país", expresó Aguilar Chicas.El árbitro arribó el lunes por la noche al país y viajará este viernes rumbo a México para el compromiso de la jornada seis entre "el Tri" y los estadounidenses, que se jugará en el estadio Azteca, el domingo.Chicas agregó que, pese a regresar antes de finalizar el Mundial sub 20 y no poder pitar en la ronda de semifinales, quedó satisfecho con su papel en dicha competición, a la que lo acompañaron sus asistentes Juan Francisco Zumba y William Torres.