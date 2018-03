Joel Aguilar Chicas dirigirá el partido más caliente de la Hexagonal

Luego de dirigir el Santa Tecla - Dragón la noche del sábado, en la jornada 13 del Apertura 2017 cuscatleco, el árbitro salvadoreño Joel Aguilar Chicas se alista para un juego de la eliminatoria de CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018 y no es cualquiera, sino el Honduras contra México.

El choque que se realizará en San Pedro Sula es un juego trascendental, tomando el cuenta el empate que sacó Honduras ante Costa Rica (1-1) el pasado sábado. Los catrachos están al borde de la eliminación y necesitan ganar si o si a los aztecas, pero que además que Panamá y Estados Unidos pierdan.

Joel Aguilar Chicas será quien imparta justicia en el crucial choque y ese mismo día quedarán definidos los tres clasificados directos a Rusia y el equipo que va al repechaje.

México y Costa Rica ya están clasificados. En la tercera posición se encuentra Estados Unidos, con 12 puntos; seguido por Panamá y Honduras, ambos con diez.

De ahí la importancia del juego. Si bien México ya tiene el boleto en la bolsa, buscará cerrar de la mejor forma la eliminatoria.

CONFÍAN EN JOEL AGUILAR CHICAS

"Considero que es uno de los mejores árbitros de la CONCACAF, a diferencia de lo que piensan otros colegas acá en Honduras, y quizá varios involucrados en la selección nacional. No creo que nos vaya mal, de hecho el balance que yo manejo con él es positivo, me causa buena vibra, no por ser centroamericano y por tanta hermandad, sino porque es de los más capacitados que hay en el área de CONCACAF", dijo a EL GRÁFICO el periodista Fredy Nuila, del diario deportivo Diez.

Chicas, considerado el mejor silbante nacional y uno de los mejores de la región, ha dirigido encuentros claves como el Estados Unidos ante Costa Rica (1-0) de la Hexagonal de CONCACAF rumbo a Brasil 2014; el Jamaica ante México (1-3), en la final de Copa Oro 2015; así como el Barcelona contra Guangzhou Evergrande (3-0), en la semifinal del Mundial de Clubes FIFA 2015.

Así está el programa de la última fecha de la Hexagonal de CONCACAF. Los partidos son este martes:

Honduras vrs México**

Sede: San Pedro Sula

Hora: 6:00 p.m.

Trinidad y Tobago vrs Estados Unidos

Sede: Puerto España

Hora: 6:00 p.m.

Panamá vrs Costa Rica**

Sede: Ciuad de Panamá

Hora: 6:00 p.m.

** Ya clasificados