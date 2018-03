Joel Aguilar Chicas a los Emiratos Árabes

El juez mundialista salvadoreño, Joel Aguilar Chicas, admitió su emoción por ser parte de la nómina de seis árbitros de la CONCACAF que han sido seleccionados para asistir del 25 al 29 de este mes en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes, al primero de varios seminarios que FIFA impartirá antes de dar a conocer la lista final de 36 árbitros que dirigirán los partidos de la Copa del Mundo Rusia 2018.

De cara a la que podría ser su tercera Copa del Mundo de manera consecutiva, Aguilar Chicas se consideró “feliz, nervioso aún y sorprendido porque todo ha sido así de golpe”.

“Este seminario será muy importante porque nos dirán al final qué funciones desarrollaremos en el Mundial en Rusia, si como árbitro central, como auxiliar o en el VAR. Aún nadie sabe qué rol tomará en la próxima Copa del Mundo, pero emocionado por dar un paso más a mi aspiración de estar en otro mundial”, destacó Aguilar.

El árbitro salvadoreño viajará esta semana junto con el estadounidense Mark Geiger, el mexicano César Ramos, el estadounidense Jair Marrufo, el costarricense Ricardo Montero y el panameño John Pitii al seminario a desarrollarse en la capital de los Emiratos Árabes.

El central deberá consolidar ahí sus conocimientos para seguir sus aspiraciones de estar en Rusia 2018, por lo que aún no se siente en el mundial.

“La verdad la experiencia me tilda que aún no debo cantar victoria y hasta que tenga en mis manos la notificación oficial que estaré en Rusia no puedo considerarme trimundialista”.

A la fecha, Joel ha pitado en dos mundiales, en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Además, ha competido en varios mundiales juveniles y otros torneos regionales, junto con mundiales de clubes y es reconocido usualmente como uno de los mejores árbitros de la CONCACAF por los dirigentes arbitrales de la región, en sus comentarios sobre la labor de los enlutados en el área.