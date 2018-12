Joel Aguilar Chicas: “Por muchos años fui el mejor árbitro de la región”

Joel Aguilar Chicas no tiene en sus planes una cuarta Copa del Mundo. Incluso cree que le quedará año y medio más en el arbitraje. Se quiere retirar a los 45 años de edad. Ahora tiene 43.

Después de haber participado en el Mundial de Rusia 2018 y al cierre de este año, el árbitro FIFA optó por hablar con EL GRÁFICO sobre todo lo que ha comprendido su trabajo como réferi internacional.



¿Cómo se puede decir que fue para usted este 2018?

Ha sido un año de mucho crecimiento, de muchas oportunidades. He cumplido un sueño más, un objetivo más en la trayectoria de nuestra carrera arbitral.

Sin duda alguna en 2018 lo marca, principalmente, su paso por la Copa del Mundo en Rusia...

Definitivamente. Pudimos conseguir esa tercera Copa del Mundo. A mí me deja marcado eso. Son grandes logros. Nos permitió poder vivirlos.

Este último Mundial resalta por el uso de la tecnología en las decisiones arbitrales, con la aplicación del VAR (videoarbitraje), ¿cómo vivió esa experiencia?

En los seminarios tuvimos la práctica, la enseñanza, la vivencia. Se revisa la jugada y le mandan la información a uno. Le recomiendan ver la jugada para uno tomar la decisión.

Dirigió solo un juego en Rusia 2018, ¿quedó satisfecho con eso?

Definitivamente, no. Quisimos tener la oportunidad de dirigir otro juego por lo menos. Creo que se ha hecho el mérito. El trabajo de nosotros no fue malo. De hecho fue bastante bueno. Nuestra evaluación fue muy buena. Sin embargo, son cosas que normalmente han pasado y van a seguir pasando.

Usted aseguró anteriormente que no buscará su cuarto Mundial al hilo, ¿ve ahora un buen recambio generacional en el arbitraje salvadoreño?



Los nuevos formatos de torneos internacionales le han facilitado a los árbitros poder participar en los diferentes eventos, porque hay más cantidad de juegos. Hace algunos años atrás era otro formato. Eso le abre las posibilidades a las nuevas generaciones, no solo en el arbitraje, sino que también en el fútbol, dirigencia, entrenadores y hasta periodistas.

Alcides Barton dirigió en septiembre el juego entre Brasil y Estados Unidos. Luego fue designado para la final del Premundial sub 20 de CONCACAF, en Florida, ¿Barton puede ser una de las cartas que se van a comenzar a promocionar a escala internacional?

Yo creo que no solo él. También están Jaime Herrera, Ismael Cornejo y otros. Es una linda oportunidad para ellos. Sin embargo, quienes hagan mejor las cosas van a ser candidatos para estar en procesos en lo que uno ya tuvo la oportunidad de vivir.

Para Qatar 2022 usted llegaría de 47 años de edad, ¿es complicado llegar así a una Copa del Mundo?

Yo no creo que sea complicado. Uno, entre más años tiene, más asimila de lo que ha aprendido de todas sus equivocaciones. Sin embargo, FIFA también pone un margen, que al igual que los equipos de fútbol, necesita tener otras generaciones. Es normal. Uno tiene que tener la suficiente madurez de aplaudir el momento en que otro entre en ese proceso. Yo me siento feliz por todo lo que Dios me ha permitido en esta profesión tan bella. Obviamente, mi deseo es poder aportar a las nuevas generaciones, para que puedan tener esa vivencia, esa experiencia maravillosa.

¿Cree que estuvo en la parte más alta del arbitraje internacional?

Definitivamente. Tuve la oportunidad de estar en 11 torneos de FIFA, entre esos mundiales sub 17, sub 20, Confederaciones, Mundiales de Clubes. Fuimos a Copa América, Copa Centenario, Copa Oro. La tripleta salvadoreña (Joel Aguilar Chicas, Juan Francisco Zumba y William Torres) tocó el top de la FIFA.

Asistir a Juegos Olímpicos será la única deuda que quedará en su currículo deportivo, ¿se puede ver así?

Será la deuda. No todo se puede lograr en la vida. Sin embargo, siempre hicimos la lucha por llegar. Nos tocó competir con la élite del arbitraje mundial. Queda esa deuda, pero hay cosas que también llenaron de satisfacción nuestro corazón. Nos permitieron sentirnos contentos y realizados.

¿Quisiera trabajar en organismos regionales, UNCAF o CONCACAF?



Que tus palabras sean de profeta. Obviamente, muchas veces, ese es el sueño de uno. Pero hay que seguir trabajando, preparándose. Si se da esa oportunidad, hay que empezar de cero. Claro que también hay una experiencia acumulada, que a uno como árbitro le permite tener estas vivencias para luego impartir este conocimiento a las nuevas generaciones para que sean mejores que uno. Gracias a Dios ha sido buena la experiencia que que se ha adquirido en todas las áreas.

¿Cree que en algún momento fue usted el primer árbitro de CONCACAF?

No en algún momento, en varios años. En 2015 fue designado por votación pública. Luego, por mis jefes fui nominado por varios años. Cada año, los jefes hacen el ránking de CONCACAF y gracias a Dios tuve toda la confianza de todos ellos. Aprendí de ellos, tuve el apoyo de ellos. Por eso en lo que me quede de esta carrera, lo voy a seguir disfrutando.