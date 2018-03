Joel Aguilar Chicas: “Aún no debo cantar victoria”

El juez mundialista salvadoreño, Joel Aguilar Chicas, admitió su emoción por ser parte de la nómina de seis árbitros de la CONCACAF que han sido seleccionados para asistir del 25 al 29 de este mes en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos al primero de varios seminarios que FIFA impartirá antes de dar a conocer la lista final de 36 árbitros que dirigirán los partidos de la Copa del Mundo en Rusia 2018.Con los nervios aún a flor de piel por su designación que lo coloca a un paso de asistir a su tercera Copa del Mundo de manera consecutiva, Aguilar Chicas dijo telefónicamente que “Feliz, nervioso aún y sorprendido porque todo ha sido así de golpe. Me notificaron este mediodía en las oficinas de la FESFUT acerca de mi asistencia a este seminario que dará FIFA a los árbitros que aspiramos estar en Rusia. No tengo itinerario aún para conocer cuándo salgo hacia los Emiratos Árabes Unidos a este seminario que será muy importante porque allí nos dirán al final qué funciones desarrollaremos en el Mundial en Rusia, si como árbitro central, como auxiliar o en el VAR, aún nadie sabe qué rol tomará en la próxima Copa del Mundo pero emocionado por dar un paso más a mi aspiración de estar en otro Mundial”, destacó con emoción.Aguilar Chicas viajarán la otra semana junto al estadounidense Mark Geiger, el mexicano César Ramos (quien estará pitando por CONCACAF en el Mundial de Clubes), el estadounidense Jair Marrufo, el costarricense Ricardo Montero y el panameño John Pitii al seminario referil a desarrollarse en la capital de los Emiratos Árabes Unidos donde deberán consolidar sus conocimientos para seguir sus aspiraciones de estar en Rusia 2018, por lo que la noticia le cayó al árbitro de 41 años y oriundo de Sensuntepeque, Cabañas de manera sorpresiva.“La noticia me sorprendió ya que manejaba mucha ansiedad saber que desde esta mañana los señores federativos estaban reunidos y que estaban estudiando la nota enviada por FIFA y ser llamado hasta el mediodía para notificarme. La verdad la experiencia me tilda que aún no debo cantar victoria, el proceso ha sido largo y complicado, muy sacrificado y hasta que tenga en mis manos la notificación oficial que estaré en Rusia en las funciones que la FIFA me designe no puedo considerarme aún trimundialista, aunque entiendo que eso se dará a conocer pronto.”