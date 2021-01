Jocoro y Limeño empatan sin goles en Tierra de Fuego

Fogoneros y cucheros no se hicieron daño en Tierra de Fuego, en un encuentro que dejó mucho que desear para ser la instancia de post temporada del Apertura 2020.



El partido se jugó en un ambiente tenso debido a las múltiples ausencias que presentaba Jocoro por el altercado que tuvieron en la penúltima fecha de la segunda fase ante Atlético Marte.



A pesar de que Limeño pintaba como favorito en esta serie a priori, los dirigidos por Nelson Ancheta también presentaban dos bajas en defensa por las sanciones que obtuvieron sus centrales en el cruce en contra de Chalatenango.



Lo que sí se puede resaltar de ambos equipos, fue el juego limpio que predominó en la cancha con sólo una amonestación por parte de Municipal Limeño. Hay que recordar que ambos equipos venían con ausencias debido a las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria de la FESFUT.



En un primer tiempo para el olvido, Jocoro y Municipal Limeño apenas se hicieron daño. Muchas intervenciones del árbitro y pocas ocasiones de gol fue lo que dejaron los equipos orientales en la primera parte.



En los primeros minutos del encuentro fue Jocoro quien tomó la iniciativa debido a la necesidad de sacar un resultado positivo en casa. Fue así como el lateral Ferdis Hernández quizo sorprender al meta Aguilera con un disparo fuera del área que por poco se cuela en el ángulo.



Por su parte, Municipal Limeño poco a poco empezó a generar peligro por medio de Marcos Rodríguez, quien se mostraba como el jugador más inquieto de cara a la meta de Meme González.



A partir de ese momento, el partido se volvió muy trabado en la media cancha, con mucha pierna de por medio y cada minuto se cortaba el partido por alguna falta. Pese a eso, Iván Barton no mostró ninguna tarjeta de amonestación en toda la primera mitad.



Los dirigidos por Nelson Ancheta también hicieron un concierto de pelota estacionarias desperdiciadas. El paraguayo Samuel Giménez nunca supo dar un pase que sorprendiera a la zona baja de Jocoro, y el propio técnico cuchero mostró su enfado golpeando el techo del banco de suplentes.



La oportunidad más clara que tuvo Jocoro en los últimos minutos, fue un tiro libre al borde del área efectuado por Yuvini Salamanca. El capitán fogonero mandó su disparo cerca del ángulo derecho de Aguilera que voló para la foto.



De esta manera se fueron al descanso, con un empate que dejaba insatisfechos a ambos equipos.



Ya para la etapa complementaria, Limeño tomó la iniciativa y estuvo a punto de abrir el marcador con un disparo al borde del área por parte de Marcos Rodríguez, sin embargo el tiro se fue cerca del palo izquierdo de González, quien se había quedado parado para la foto.



Sobre los 60 minutos de partido, el equipo de casa iba a tener la ocasión más clara por medio de su golpeador Carlos Lanza, quien recibió un pase al borde del área y con una media vuelta sobre punto penal mandó su disparo fuera de la portería de Abiel Aguilera cuando todos los aficionados estaban comenzando a gritar el gol.



Sin embargo, el cuadro cuchero iba a tener un tiro de esquina a favor en el cual, el central Ever González le ganó en juego aéreo a toda la zaga fogonera y mandó su remate de cabeza rozando el poste derecho de Meme González.



Parecía que Limeño había aprendido la lección del primer tiempo y se dejaron de inventos a la hora de efectuar la pelota parada. Cada centro al área de González representaba peligro para el cuadro de Jocoro.



Ya sobre minuto 80, el equipo de Carlos Romero hilvanó una bonita jugada sobre sector izquierdo, que halló el pie derecho de Yuvini Salamanca, quien remató a quemarropa el arco de Aguilera, sin embargo, el disparo de fue desviado con un rebote de la zaga cuchera.



Ya sobre los últimos minutos, el partido se rompió en un constante ida y vuelta que dejaban a ambas defensas expuestas al gol de la derrota. Sin embargo, los dos equipos firmarían el Tablas en el marcador 6 dejar la serie abierta para el partido de vuelta.