Jocoro viene creciendo en el Clausura

Jocoro logró una nueva victoria en casa en el Clausura 2022. El equipo de 'Kiko' Henríquez vapuleó a Municipal Limeño y vuelve a trepar a la parte alta de la tabla.



El cuadro fogonero hilvanó su segunda victoria en condición de local y sumó su tercer partido consecutivo en Tierra de Fuego en marcar por lo menos dos goles con la salvedad que no encajaron ninguno en este último encuentro.



"Es una victoria que nos sabe a mucho, más que todo por la lucha de los jugadores. Hemos trabajado bien el partiido, es un partido perfecto porque logramos mantener la portería a cero", expresó el técnico de Jocoro.



El entrenador fogonero no se fió de la posición del rival y esperaba un partido complicado de principio a fin ya que Limeño se está jugando el descenso.



"Era un partido complicado por la trascendencia que tiene jugar con el vecino tomando en cuental la condición de Limeño que no es cómoda y eso lo vuelve un equipo peligroso", explicó Henríquez.



Municipal Limeño fue una nueva víctima del Polideportivo Tierra de Fuego ya que Jocoro volvió a mostrar una buena cuota goleadora y suma ocho goles en su estadio luego de tres encuentros disputados.



"Nosotros conocemos nuestra cancha, el equipo es más convencido, obviamente te ayuda la dimensión de la cancha porque hay situaciones que tenes el arco de frente y hemos sabido aprovechar esas oportunidades", explicó 'Kiko'.



A pesar del buen arranque del equipo de Morazán, Edgar Henríquez se mantiene sereno remarcando que el cuadro fogonero todavía no llega a todo su potencial.



"No creo que estemos en el techo, vamos creciendo, estamos dentro de lo que queremos y nos hemos fijado una meta en la primera vuelta y creería que vamos bien", agregó el estratega nacional.