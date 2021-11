Jocoro, un equipo de 2 rachas

El Jocoro fue de los últimos invitados a la fiesta de los cuartos de final del Apertura 2021. Llegaron en la octava posición y tuvieron que esperar hasta la última jornada para afianzar su cupo y para variar, su rival es el Alianza, claro favorito.



Sin embargo, el equipo oriental no está para regalar nada y aseguraron, tras la clasificación, que van a dar pelea y por qué no, darle un buen susto a los paquidermos.



“Qué lindo que vamos a enfrentarnos al Alianza, es análisis es breve y conciso, y en esta ronda algunos han presagiado que Jocoro puede sorprender, esperemos que sí, porque había mucho que corregir, lo hemos logrado y pienso que vamos a llegar a un buen punto el día miércoles”, dijo el entrenador Víctor Coreas tras conocer su destino en la siguiente fase.



El conjunto fogonero tuvo dos etapas bien marcadas; en la primera vuelta, fue un equipo aguerrido y tuvo una buena racha sin derrotas. Durante ese periodo, empataron precisamente a los albos en Tierra de Fuego (3-3) cuando los tenían en la lona en el primer tiempo con marcador de 3-0.



Ahora, el cuadro de Morazán también atraviesa una racha de diez partidos sin conocer la victoria. Después del triunfo sobre el Firpo en la jornada 12, el equipo acumula siete empates y tres derrotas, una sequía que les complicó su clasificación.



Aún así, saben que pueden manejar sus armas en donde combinan juventud y experiencia por lo que, de la mano de Víctor Coreas como timonel, confían en hacerle frente a los paquidermos en esta instancia.



“Vamos a dar mérito al trabajo que hemos hecho, cumplimos un récord que no lo tenía Jocoro de pasar 11 fechas sin perder y en realidad perdiendo en el último juego estamos dentro de una clasificación, eso significa que hemos tenido una buena temporada”, agregó Coreas sobre el rendimiento de sus pupilos. Este miércoles inicia una nueva etapa en el que confían estar a la altura.