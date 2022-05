Jocoro señala a los árbitros tras la derrota ante Águila

William Mancía, jugador del Jocoro, dijo que salió con mucha frustración tras la derrota ante el Águila 1-2 en la ida de cuartos de final. El elemento fogonero también señaló la actuación arbitral como un elemento que les perjudicó.

"Es bastante frustrante. Estás jugando con unos señores que no le podés decir nada. Si viste, fueron como tres manos dentro del área y por ende penalti. A nosotros todo el torneo nos ha tocado batallar contra esto porque simplemente somos un equipo chico, sabés cómo se maneja esto en el redondo nacional", dijo el jugador fogonero.

"Los equipos grandes siempre quieren estar en la final y es por esto, por el marketing. Lastimosamente es así el fútbol, mediocre. En una de las jugadas yo cabeceé y le dio en la mano y el árbitro me dijo que no era intencional ¿Cómo no era intencional si iba en dirección a marco? Es frustrante porque nos vienen a botar un trabajo", agregó.

Mancía expuso que aún no tiran la toalla y tratarán de asimilar la derrota lo más pronto posible para encarar la eliminatoria ante los emplumados . El Jocoro está obligado a ganar en el estadio Barraza para avanzar a semifinales.

"El equipo rival vino hacer su trabajo y eso es así, el que aprovecha se lleva el resultado. Somos un equipo que intenta jugar y nos equivocamos como seres humanos, tratamos de corregir. Llegamos al gol (del empate parcial) sabíamos que podíamos llegar y hay que seguir para encarar el próximo partido", expuso.