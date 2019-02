Jocoro se alista para “dos finales” en el Clausura 2019

Cristóbal Cubillas, técnico del Jocoro, calificó como juegos de seis puntos los que se vienen para el plantel ante Sonsonate y Firpo, respectivamente.

Según el paraguayo, ambos juegos son muy importantes porque se puede definir la permanencia en la primera división.

El Jocoro es último en la tabla del Clausura 2019 con dos puntos. No ha ganado aún y ahora se le vienen los juegos contra Sonsonate (este jueves) y Firpo (el domingo). En esos dos compromisos jugará ante equipos que también estan comprometidos con la permanencia.

El equipo oriental es décimo en la acumulada, con tres puntos de ventaja sobre los cocoteros y nueve de los toros.

Por ahora la mayor urgencia de los jocoreños es ganar para evitar amenazas de descenso. Cuenta con la venataja de que jugará sus proximos dos partidos en casa.

"Son juegos de seis puntos. Ganando estos dos partidos podemos pensar en una clasificación a la siguiente fase. Ojalá que desde el siguiente juego podamos revertir esto. Somos tres peleando por la permanencia y vamos estar palmo a palmo. Nosotros estamos un poco más arriba, pero uno siempre respeta a todos los rivales. Se nos viene Sonsonate y nos vamos a exigir al máximo para la victoria. Tenemos que ganar ya los partidos", apuntó Cristóbal Cubillas, timonel del Jocoro.

¿EN CASA?

Por otra parte, Cubilla entiende que la decisión de ir a jugar como local a Gotera es de la dirigencia, pero el timonel paraguayo hizo algunos apuntes sobre el hecho de estar jugando en el Correcaminos.

"Son los directivos los que tienen que arreglar esa situación. Pero antes, cuando se jugaba acá en Jocoro, la afición venía. En el Correcaminos creo que está la dificultad de que no entra transporte. La ubicación no encuadra. La gente, acá en Jocoro, quiere ver a su equipo acá en la ciudad. Pero a mí me compete armar mi equipo y ganar", apuntó el estratega guaraní en charla con EL GRÁFICO.