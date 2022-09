Jocoro remonta ante Águila y es líder del grupo A

El Jocoro firmó otra tarde épica en el polideportivo de Tierra de Fuego al remontar un 0-2 y terminar ganando por 3-2 al Águila en el duelo por el liderato del grupo en la jornada 3 del Apertura 2022.



Un autogol de Julio Sibrian sobre los últimos 10 minutos de juego, materializó la remontada de Jocoro que empezó perdiendo ante Águila con goles de Fabricio Alfaro y Edgar Cruz, pero con una gran actuación de sus delanteros Roque Caballero y Óscar Franco, los fogoneros igualaron acciones y se quedaron con el liderato del grupo con 7 puntos.



Era el duelo de líderes del grupo A. Un partido complicado desde el inicio no solo por lo que se jugaba, sino por el estado de la cancha, que estuvo cargada de agua tras intensas lluvias en la zona oriental del país.



El Jocoro buscó desde un principio romper la paternidad que ha tenido el Águila en los últimos torneos sobre la cancha de Tierra de Fuego, donde los fogoneros no ganan al equipo emplumado desde enero del 2021 y donde los negronaranjas obtuviero tres triunfos y un empate desde entonces.



Sin embargo, los locales encontraron desde un inicio a un Águila determinado en ganar. Los hombres de Sebastián Bini, agrupados en un esquema de 3-5-2 jugaron los primeros 15 minutos en la cancha fogonera, pero no hacían efectivo su dominio en el marcador.



Por su parte, los hombres de José Romero, caracterizados por conocer muy bien las dimensiones de la cancha y agrupados en una estructura de 4-4-2, se aferraba a hacer daño por medio de contragolpes.



Fue hasta el minuto 14 donde Águila tuvo una gran primera oportunidad. Una escapada por la izquierda y un mal rechazo en el corazón del área dejó un balón suelto en los pies de Edgar Medrano, quien al realizar el disparo, el balón pegó en la pierna de un zaguero y apenas salió por la parte exterior de la cabaña defendida por Héctor Carbajal.



Gerson Mayén dejó otra buena acción minutos después cuando realizó un disparo fuera del área que agarró efecto globo y de nuevo, el balón pasó apenas centímetros del larguero para fortuna del local.



Y sobre el minuto 20, la primera respuesta de Jocoro tras una jugada estacionaria donde en un centro desde la izquierda, Elvis Claros logró ganar el balón en el aire y remató de cabeza ante la atenta reacción de Benji Villalobos. Fue el primer aviso de los locales.



Tras un extenso dominio en los primeros 25 minutos de partido, el Jocoro encontró la llave para ocasionar daño en la zona aguilucha. El sector izquierdo donde Joel Turcios, con su velocidad, metía en problemas a Santos Ortiz. En una desde esas escapadas, Turcios dejó un balón para Guevara y este echó un centro hacia Roque Caballero, quién en su intento estuvo cerca de marcar, pero la redonda se fue apenas afuera.



El Jocoro mejoró exponencialmente en el último tramo de partido y Roque Caballero tuvo un par de ocasiones más para poder marcar, pero la fortuna no estuvo en su intentos.



Fue hasta el minuto 41 donde el Jocoro pagó caro una desconcentración. Una acción de Edgar Medrano por izquierda dejó un balón peligroso a Santos Ortiz tras su desmarque y en la misma, Joel Turcios lo tumbó con una sancadilla. El colegiado Joel Castillo no dudó y señaló la pena máxima a favor del Águila.



Fabricio Alfaro sobre los 45 minutos hizo efectivo el tiro de penal engañando por completo a Héctor Carbajal y mandó al descanso a su equipo con ventaja de uno.

#LMF | El gol de Fabricio Alfaro desde el punto penal con el que Águila está arriba en el marcador ante Jocoro. pic.twitter.com/vIrvk2YOXH — EL GRÁFICO (@elgraficionado) September 24, 2022



UN GOL DE CAMERINO

Justo al iniciar el segundo tiempo, el primer mensaje de Sebastián Bini fue el mandar a Jomal Wiliams y Dustin Coreas a la cancha por Medrano y Mayén.



Y en la primera acción, una jugada por centro de Jomal Wiliams dejó una asistencia para Edgar Cruz, quien al recibir por la media luna, giró y metió un disparo seco que se coló en la esquina derecha de Héctor Carbajal para el 0-2 en apenas 30 segundos del segundo tiempo.

#LMF | El gol de Edgar Cruz sobre el comienzo del segundo tiempo que aumenta la ventaja de Águila sobre Jocoro. pic.twitter.com/p3s7WK2DoJ — EL GRÁFICO (@elgraficionado) September 24, 2022



El Águila, con la llegada Corea y Wiliams, metió en serios problemas el esquema de Jocoro. Eran jugadores que rompían las líneas y generaban espacios para la llegadas de Santos Ortiz y Kevin Melara por ambas bandas.



Sin embargo, el Jocoro no desistió y buscó el descuento incansablemente hasta que lo encontró en el minuto 59 por medio de Roque Caballero en un tiro de esquina luego de un disparo de Carlos Arévalo en donde Roque quedó habilitado por Williams tras cuidar el segundo palo de Benji Villalobos.



En tanto del descuento encendió la llama de pelea para el Jocoro y sobre el minuto 64, en un tiro de esquina, Roque Caballero metió una tijeretazo en el área y empató el juego, pero el central Rodolfo Castillo pitó penal en u a falta previa a la acción de Roque.



Sin embargo, desde los 12 pasos, Óscar Franco venció al portero Benji Villalobos, quien a pesar de adivinar el disparo, no evitó que el balón entrara.



Con el 2-2 en el tablero, el partido tuvo un nuevo comienzo y Jocoro encima al Águila en su propio terreno hasta llegar al punto de ahogaron.



Hasta que al minuto 82, un tiro libre del recién ingresado Carlos García desde la derecha generó una confusión entre Dustin Coreas, quien cabeceó primero, y Julio Sibrian, quien terminó de meter sin intención el balón en su propia puerta.



El final fue de infarto. Ni cinco minutos de más bastaron para que el Aguila de pudiera remontar, el Jocoro terminó pisando el terreno enemigo y con coraje se llevó los tres puntos.