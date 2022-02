Jocoro recibe al Limeño en inicio de la quinta fecha

La quinta jornada del Apertura 2022 arranca este viernes con el encuentro entre el Jocoro y el Municipal Limeño. Un duelo oriental con matices diferentes porque los de casa quieren seguir en la pelea por la clasificación, mientras los cucheros urgen de triunfos para salir de la última posición de la tabla acumulada.

Los fogoneros vienen de caer ante el Santa Tecla por 3-0 en Las Delicias aunque el marcador fue mucho castigo para lo que presentaron en la cancha. El equipo de Edgar "el Kiko" Henríquez fue propositivo pero falló en la definición y en su área para llevarse un duro revés.

"Perdimos por desconcentraciones, fueron jugadas que no estuvimos atentos, perdimos pelotas muy seguidas y hay que darle vuelta a la página. El Municipal Limeño es un equipo difícil y sabemos que quiere ganar. Será un partido complicado", mencionó Ronald Aparicio, elemento fogonero.

El Jocoro es sexto en la tabla gracias a sus cinco puntos. En este arranque del Clausura 2022 suma una victoria, dos empates y la derrota en Las Delicias. Para este compromiso, el timonel Henríquez podría realizar algunas variantes para buscar que los tres puntos se queden en casa. Como locales han jugado dos partidos en el que derrotaron al Alianza (3-2) y empataron con el FAS (2-2).

Por su parte, el Municipal Limeño encara cada partido como una final. Su tabla es la acumulada pues ahí urge de salir cuanto antes de la última posición que manda al descenso. Por el momento suman 17 puntos y está a siete de diferencia del Metapán (24), su rival más próximo. De ahí la urgencia de sumar de tres cuanto antes y recortar.

"Somos conscientes de la situación en la que estamos, es aquí donde vamos a ver de qué estamos hechos, aquí hay que sacar el carácter, el temple, la fe y la perseverancia, jugamos con un equipo que es rico técnicamente, tienen una y no te perdonan, desafortunadamente perdimos por casa, intentamos por casa y desafortunadamente no se pudo y hay que seguir trabajando. Esto aun no se termina", destacó Yosimar Quiñones previo a este compromiso.

El delantero Nicolás Muñoz sigue en su pelea por igualar los 301 goles del guatemalteco Juan Carlos "el Pin" Plata que ostenta el récord de máximo anotador en el fútbol centroamericano. Está a un tanto de igualarlo y es de las principales armas de los cucheros para este campeonato.