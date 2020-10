Jocoro quiere dar la sorpresa 

El Jocoro pasó complicaciones el pasado Clausura 2020 y no las quiere repetir para esta nueva temporada. Por ello, esta semana anunció el refuerzo del delantero hondureño Carlos Lanza y han realizado el último fogueo para estar de toque en el inicio de la nueva campaña.

De la mano de Carlos Romero, el equipo oriental ha sumado a sus filas a jugadores de experiencia como el portero Manuel González y el volante Yubini Salamanca. Además regresó Francisco "el curita" Reyes quien tuvo un breve paso por el FAS el campeonato pasado.

Esta semana, el equipo realizó el último fogueo de cara al estreno liguero y lo saldó con una victoria de 4-0 sobre el Dragón de la segunda división profesional con goles de Salamanca, David Hernández y el hondureño Arnold Meléndez (2). De esta manera, el equipo está listo para recibir al Firpo este sábado.

Dentro de las buenas noticias para los fogoneros está la aprobación de su cancha, Tierra de Fuego, para los partidos como local por lo que no tendrá que emigrar a otros escenarios como lo hizo en el pasado. Así, el duelo ante los pamperos está programado para las 3:00 de la tarde del sábado y se permitirá el 30 por ciento del aforo para la presencia de aficionados.

El timonel Romero había mencionado que jugar en casa era fundamental. "La única preocupación que tenía es no jugar en nuestro estadio, es lo que queremos, estamos ilusionados por jugar allí, por lo demás el plantel está bien, siguiendo este proceso por mejorar, es lo único que me preocupa. Por lo demás no hay que reforzar en el equipo y nada, todo está bien, no hay nada más que agregar, tengo lo que necesito", dijo el técnico nacional.

Por su parte, "el Curita" Reyes destacó su regreso al equipo para el Jocoro en este nuevo torneo en el que espera aportar como lo hizo en el pasado.

"Con el profe (Carlos) Romero hemos estado en contacto y me ha mandado trabajos para que los haga y mantenerme activo en lo físico. Ahora estoy contento de regresar, la gente me da su apoyo. Los refuerzos del equipo me parecen bien, ya he jugado con Yubini Salamanca", dijo el jugador.

El plantel fogonero espera no vivir las complicaciones del pasado torneo en el que finalizaron en el último lugar en la tabla acumulada. De acuerdo con David Hernández, uno de los referentes del equipo, la mentalidad está en "hacer un borrón y cuenta nueva. Sabemos que pasamos momentos difíciles pero también se nos puso cuesta arriba al no permitirnos jugar en nuestro estadio. El factor local nunca lo tuvimos pero ahora esperamos hacer bien las cosas y pelear arriba".