Jocoro presentó recurso de apelación sobre el caso Carlos Romero 

El Jocoro y Carlos Romero esperan una respuesta positiva por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol tras presentar un recurso de apelación en la FESFUT para quitarle el castigo de seis meses sin poder dirigir en la primera división y una multa de 300 dólares luego de los incidentes ocurridos en el partido entre el Jocoro y el Atlético Marte.

La comisión esperó a tomar dicha decisión debido a que citaron al árbitro Jaime Herrera para que expusiera los hechos ocurridos en el partido que se disputó el 3 de enero del 2021.

Al respecto, Carlos Romero, declaró que espera obtener una respuesta favorable por parte de la Comisión Disciplinaria.

"Efectivamente ya se hizo la apelación, ahora toca esperar respuestas, sabemos que es una situación meramente compleja, pero esperamos obtener una respuesta positiva", dijo el estratega nacional.

Jocoro ya cumplió tres partidos sin ser dirigidos por Carlos Romero, en su lugar, está su asistente Víctor Fuentes.

"Nosotros ya hicimos todo lo que teníamos que hacer junto con la junta directiva, como te repito, espero una respuesta positiva. Ahora solo toca disfrutar el pase a semifinales", dijo Romero luego del partido en donde el Jocoro logró su pase a semifinales del Apertura 2020.

En el documento que dio a conocer la Comisión se mencionó que después de ser controlado el enfrentamiento entre ambos bandos, Romero se acercó de manera molesta a la cuarteta arbitral y recrimina a los árbitros al afirmar que "favorecían al equipo marciano debido a que Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, es el máximo dirigente del Marte".

No obstante, Carlos Romero desmintió la versión del informe arbitral y asegura que en ningún momento agredió al árbitro.

"Yo no le hice mal a nadie, todos los que me conocen saben que yo nunca he insultado a un árbitro. Me duele mucho la forma como me han sancionado, no es justo pero espero que se arreglen las cosas con la apelación", dijo el técnico.