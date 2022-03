Jocoro pide apoyo para planificar el futuro del equipo

Jocoro sostendrá una reunión este martes, con sus aficionados, para solicitar apoyo de cara a los próximos torneos.

Según el presidente del equipo, Leonel Hernández, en pláticas con EL GRÁFICO, se buscará abordar temas administrativos internos de la escuadra fogonera, pero señaló que no se trata sobre problemas económicos para afrontar el Clausura 2022, sino para empezar a planificar las próximas temporadas.

“Es una reunión interna del club, para tocar temas del futuro del equipo para los siguientes torneos, es como solicitar el apoyo a la gente del municipio nada más, no es ningún problema. El equipo está al día, va al día, terminaremos bien este torneo primero Dios al día, todo está planificado, todo está organizado, y no hay ningún inconveniente en el tema, es algo interno y con eso me refiero al municipio, pues”, aclaró el directivo.

El equipo también publicó un comunicado en sus cuentas de redes sociales al respecto. En dicha publicación también se aborda el tema de los graderíos del Polideportivo Tierra de Fuego, para no tener problemas en el futuro con la Licencia de Clubes que otorga la FESFUT y seguir realizando sus encuentros de local en ese recinto.

“(El Polideportivo Tierra de Fuego) no tiene problemas, ninguno. Es un tema de licencias de clubes que ya viene de dos o tres años, ya todo el mundo lo conoce, cada vez piden más requisitos, pero nada que ver, hasta ahorita todo bien”, señaló.

El presidente del cuadro fogonero reiteró que la reunión trata sobre temas a futuro, y que tiene como objetivo que más personas del municipio se involucren en el proyecto, ya que considera que el Jocoro es un “patrimonio del pueblo”.

“Temas a futuro, correcto. Hasta ahorita no hay (motivos para cambiarse de municipio). Nada más es como decir que se ha trabajado hasta hoy, gracias a Dios somos estables en la tradición, pero estas son proyecciones a futuro que hay que irlas planificando, queremos que la gente se involucre más al proyecto, queremos que entiendan que Jocoro es un patrimonio del pueblo y ver cómo la gente… es más un llamado para que la gente apoye al equipo y que no solo es responsabilidad mía sino que tenemos que unirnos todos, ese es el objetivo de la reunión", comentó.