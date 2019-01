Jocoro está peleado con el gol en el Clausura 2019

El 0-0 en casa ante Pasaquina por la jornada cuatro del Clausura 2014 no le supo bien ni a los jugadores del Jocoro ni al cuerpo técnico, menos a los aficionados locales que salieron del estadio goterense lamentando la falta de gol de su equipo.

Al respecto, el paraguayo Cristóbal Cubilla, técnico del Jocoro, admitió que ese sinsabor de no ganar por falta de gol se quita con más trabajo.

"El mal sabor de este empate se debe quitar con insistencia, a base de entrenamientos, ver el déficit (de anotar) que tenemos y corregirlo a base de mayor esfuerzo, el plantel debe mentalizarse que hay que aportar más y a la dirigencia proveerles de los medios necesarios para que puedan hacer su labor", acotó.

Sobre el partido, el técnico guaraní dijo que "el empate al final ha sido valioso, buscamos el triunfo pero no se pudo alcanzar ya que seguimos careciendo de fortuna a la hora de buscar el gol, se nos ha negado de nuevo, ante Audaz y Santa Tecla lo buscamos y costó hallarlo, ahora no se pudo pero me voy satisfecho que el plano se entregó de lleno para buscar la victoria".

Cubilla rescató la labor de su compatriota José Ayala quien debutó ante su público entrando de cambio y mostró cualidades que abonará en el ataque fogonero.

"(Ayala) es un buen jugador, tiene buen despliegue, corrió bastante bien, es un atacante que le aportará mucho a Jocoro cuando termine de adaptarse", confesó.

Sobre la expulsión del uruguayo Cristian Maciel a siete minutos del final, el técnico Cubilla no quiso ahondar en el tema al decir que "son circunstancias del juego, muchas veces el arbitraje mira otra cosa, no me meto en eso, Maciel es un buen jugador, es alguien importante en el equipo y espero que su falta solo le provoque estar fuera del equipo por un partido, hay que esperar", señaló.