Jocoro logra empate en el Barraza ante al Águila

Águila y Jocoro empataron a cero en el Barraza en la primera fecha del torneo Clausura.El equipo migueleño no pudo triunfar de local y se tuvo que conformar con un empate ante un Jocoro que por momentos se vio mejor que el local.



El partido entre los equipos de oriente quedó a deber ya que fueron pocas las ocasiones de gol y hubo mucho juego cortado. No hubo anotaciones en San Miguel pero sí se marcaron las primeras dos rojas del certamen.



El encuentro entre equipos orientales llamaba la atención por lo que podría presentar Águila luego de ser uno de los equipos que movió el mercado de fichajes, sin embargo, los refuerzos de renombre no tuvieron actividad por diferentes motivos. Álex Mendoza y Kevin Santamaría estaban en un proceso de recuperación luego de un problema de salud. En el caso de los extranjeros Edgar Medrano y Fabio Burbano, no tenían su documentación completa para encarar el partido.



Por el otro lado llegaba un cuadro de Jocoro con un nuevo proyecto encabezado por Edgar 'Kiko' Henríquez, quien arribó a las filas fogoneras luego de haber dirigido varias temporadas a la reserva de Alianza.



El partido inició con ritmo tenue, con un Águila tratando de tomar la iniciativa sin llevar ocasiones de peligro a la meta de Héctor Carbajal.



Sobre los seis minutos de juego, Jocoro tendría la primera clara del encuentro con un tiro libre al borde del área. El veterano Yuvini Salamanca fue el encargado de ejecutar el disparo y rebotó en el poste derecho de Benji Villalobos.



Poco a poco el equipo de 'Kiko' Henríquez fue agarrando confianza y Junior Padilla probó de larga distancia con un disparo que se fue cerca del travesaño emplumado.



Por el otro lado el equipo de Agustín Castillo trataba de generar peligro por el sector izquierdo dónde se movía Dicon Rivas como jugador más inquieto de esos emplumados.



A partir del minuto 25 el partido fue chato con muchas imprecisiones en el mediocampo y mucho juego cortado en el mediocampo donde salieron las primeras tarjetas amarillas.



Ya sobre los últimos minutos de la primera parte la desesperación en el público se comenzó a notar reprochado el nivel que desempeñaba el cuadro naranja.



Al finalizar los primeros 45 minutos, se vino una silbatina de casi todo el estadio debido al bajo nivel del partido entre los equipos orientales.



SEGUNDO TIEMPO

Para la etapa complementaria, Henríquez movió el banquillo tratando de incorporar más jugadores en el mediocampo como Nelson Alvarenga y Ronal Aparicio.



Por el otro lado, Águila seguía aportándole a la misma táctica más la inclusión del reservista Robin Borjas en lugar de Yan Maciel, quien no estaba desempeñando su mejor juego.



EXPULSIÓN

Sobre el minuto 62, el juego se le iba a complicar a Águila con la expulsión de Santos Ortiz. El extremo recibió su segunda tarjeta amarilla luego de un manotazo en un forcejeo con Junior Padilla.



El profesor Castillo inmediatamente hizo ingresar a Edwin Lazo para cubrir el espacio que había dejado Santos Ortiz.



Poco a poco, la afición fogonera que se hizo presente en el estadio empezó a presionar a su equipo para adelantar líneas y buscar la portería rival aprovechando la superioridad numérica



ROJA

Cuando todo parecía que Águila no hallaba rumbo en el partido, Nelson Moreno vio su segunda tarjeta amarilla y por ende la expulsión luego de una entrada sobre el sector derecho ante Edwin Lazo.



A pesar de jugar 10 contra 10, Águila no daba señales de profundidad y fue Jocoro quien poco a poco se decantó por ir por el partido, una prueba fue la ocasión que tuvo Nelson Alvarenga al enviar un remate cruzado que se fue cerca de la portería de Villalobos.