Jocoro, listo para el Apertura 2020

El Jocoro quedó oficialmente inscrito para la temporada 2020-2021 luego que el pasado viernes presentó la documentación requerida para obtener el aval federativo; y aunque debió aceptar la observación que se le hizo de parte del departamento jurídico de la FESFUT al serle admitido únicamente 13 de los 15 jugadores en su nómina preliminar al encontrarles un problema administrativo en los documentos de los dos refuerzos hondureños que deberá solventar este próximo lunes, el equipo auriazul de Morazán iniciará su pretemporada dentro de una semana, así lo externó su director técnico, el nacional Carlos Romero.

"El 5 de septiembre comenzamos la pretemporada en la cancha del complejo Tierra de Fuego, el viernes nos tocó inscribir al equipo, tendremos al final 22 jugadores para el torneo aunque eso no quita que en la pretemporada puedan llegar otros jugadores a probarse pese a que la convocatoria es cerrada, nunca se le negará a cualquier jugador que llegue a entrenar con nosotros", admitió el estratega oriental.

Luego de cerrar su presentación en el Clausura 2020 el cual fue suspendido por la FESFUT al estallar la pandemia del COVID-19 tras jugarse solamente una vuelta de la fase de clasificación, la dirigencia auriazul anunció primero la salida de nueve jugadores de su plantel mayor: los defensores Giuviny Esquivel, Kevin melara, Francisco Escobar, los volantes Zeyed Martínez y el paraguayo Luis Rodríguez y los atacantes Edgar "Queca" Cruz, Dixon Rivas, el cubano Luis Paradela y el paraguayo Diego Areco.

Pero tampoco fueron renovados 10 jugadores más: el portero Walter David López, los defensores Joel Alcides Turcios, el trinitense Jamal Jack y Mario Alejandro Posadas; los volantes Levin Romeo Espinal, Roberto Carlos Álvarez; y los atacantes José Arsenio Rodríguez, Kevin Alexander Cruz, Roberto Carlos Hernández y Javier Moisés "el Morro" Hernández.

Romero reconoció que aún no cierran la nómina del equipo mayor y que dentro de sus necesidades primarias es contratar al centro delantero que sustituya al paraguayo Diego Areco, ahora nuevo refuerzo de FAS, quien con sus 10 goles se convirtió en el último Hombre Gol de la primera división.

"Nos falta contratar al centro delantero que definitivamente será extranjero, lo estamos buscando de afuera, en eso estamos, hay tres jugadores que se están evaluando, uno de ellos será contratado, tenemos bastantes referencias de ellos ya que han jugado con Olimpia y Motagua, tenemos muchos vídeos y referencia sobre cada uno de ellos", aseguró el técnico guadalupense quien al final debió admitir que descartó al hondureño Juan Ramón padilla, último referente del gol en la Liga Nacional de Honduras con el Real Minas de Danlí del Departamento de El Paraíso.

"El hondureño Juan Ramón Mejía, campeón de goleo del torneo Apertura 2019 en la Liga nacional de Honduras estuvo a un paso de firmar con nosotros, pero de último momento Mejía argumentó que tenía un problema familiar en Honduras y que mejor se quedaba por allá por lo que no se pudo concretar", lamentó Romero.

"Hay un atacante colombiano que ha jugado en el Olimpia pero hay que ver sus vídeos y decidir quién llegará para completar las contrataciones extranjeras, por el momento no tengo opciones, pero no buscaré a nadie de los que están acá que no nos convence, queremos algo igual o mejor que (el paraguayo) Diego Areco, necesito un centro delantero de calidad, por eso había decidido a Ramón Mejía por haber quedado campeón de goleo en Honduras", reiteró el estratega fogonero.

RENOVACIÓN

Jocoro cuenta por el momento con 20 jugadores para encarar la nueva temporada liguera, incluido a tres de sus cuatro foráneos donde los hondureños Junior Jesús Padilla, ex volante de Lobos de la Universidad Politécnica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) de Honduras y del atacante Arnold Josué Meléndez, también procedente del UPN han llamado la atención del estratega migueleño.

"Júnior Padilla es un volante de contención que ha jugado con el Motagua y con Lobos de la UPNFM, está también Arnold Meléndez, ha jugado en el Real España, Motagua y en Lobos de la UPNFM, es media punta por la izquierda y que nos ayudará en el ataque", señaló el timonel fogonero.

Sobre la llegada del central ecuatoriano, Eder Moscoso, procedente de las filas de FAS, Romero dijo que "el zaguero central ecuatoriano nos ayudará en una zona donde sufrimos mucho en la temporada anterior".

Jocoro renovó de su plantel anterior solamente a siete jugadores: el portero Felipe Amaya, los defensores Nelson Pereira, los hermanos David y Ferdis Hernández Villatoro y César Ottoniel López; los volantes Nelson "el Pollo" Alvarenga y el atacante Zidane Martínez.

Por su parte, el equipo fogonero ha contratado hasta el momento a 13 jugadores que le pueden dar ese plus que su dirigencia y cuerpo técnico buscan para hacer una mejor temporada y preparar las bases para cuando la liga habilite de nuevo el descenso en primera división.

"La idea es esa, tratar de olvidar el torneo pasado que pese a que se hizo muchas cosas buenas no fueron suficientes para salir del último lugar en la tabla acumulada, vamos a buscar con estas nuevas incorporaciones fortalecer todas las líneas de campo y hacer una mejor campaña", destacó Romero en alusión a la llegada de los experimentados José Manuel González en la portería y del volante Yubini Salamanca, ambos procedentes de Municipal Limeño entre otros.