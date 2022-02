Jocoro le arrebata el invicto al Metapán

El Jocoro venció al Metapán y volvió a ser efectivo en Tierra de Fuego para quitarle el invicto a los caleros, que mantuvieron su racha por seis fechas hasta que por fin vio caer su fortuna en el Clausura 2022.

Metapán no fue igual de eficiente que en las últimas fechas. Pese a no poner excusas, a los de Omar Mejía les faltó físico en un campo complicado ante un rival que sabe manejar las condiciones a su favor y así lo hizo.

Edgar Henríquez apostó por su versión más ofensiva para explotar la localía al máximo y darle una nueva ventaja a la afición oriental en Tierra de Fuego.

El Jocoro siempre es fuerte en su casa y es un elemento que juega a su favor en todos los torneos en los que ha estado en primera y Metapán debía tomar medidas para evitar sorpresas.

Pero no lo hizo. El cuadro fogonero, aprovechando sus condiciones, adelantó sus filas, explotó sus bandas y encontró los espacios para forzar el error.

Jhon Machado fue el primero en aparecer y marcar diferencia. El extranjero recibió un pase de Yubini Salamanca en ocho minutos y el atacante no esperó mucho para sorprender la meta defendida por Arroyo.

Pasaron cuatros minutos para el segundo del local. Elvis Claros probó a puerta pero un desvío del visitante provocó el gol en propia puerta y las cosas cuesta arriba para un cuadro calero que no encontraba respuestas y se quemaba demasiado pronto en el partido.

Presionó

En el complemento, el técnico Omar Mejía tendió que tenía que mantener la posesión de su lado y tratar de abrir el campo para generar peligro ante un rival que con notable ventaja, se dedicó a esperar.

La fórmula le resultó a los de “Kiko” Henríquez, que se dedicaron a cerrar filas y esperar al error del rival, obliggado a marcar para meterse en el partido.

Cuando parecía que el guión le funcionaba al Jocoro, un gol a falta de seis para el final por parte de Fernando Clavel, puso a los caleros a tiro de empate.

El Metapán se volcó en ataque sobre lo último pero no tuvo la pegada que en esta ocasión no la encontró.

Los caleros vieron caer su racha invicta y Jocoro celebra, tras una valiosa victoria.