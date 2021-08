Jocoro jugará el domingo en casa ante Once Deportivo

Jocoro anunció a la primera división de manera oficial la decisión de cambio de fecha para su partido de la jornada dos del Apertura 2021 ante el Once Deportivo de Ahuachapán a celebrarse en el complejo deportivo "Tierra de Fuego" de la ciudad de Jocoro.

Ulíses Romero, jefe de prensa del equipo auriazul, confirmó el cambio de fecha y las razones que motivaron para trasladar del sábado 7 a domingo 8 su encuentro ante los fronterizos a las 3:15 de la tarde con precios de $5 y $10.

"Se ha hecho ese cambio a fin de poder darle un día más de descanso a los jugadores, el desgaste físico ha sido fuerte en Usulután y lo que sucedió el miércoles en Santa Ana fue parte de ese desgaste que se tuvo en Usulutan", aseguró Romero en comunicación telefónica con este rotativo.

Este Domingo jugamos en casa!!!!! #VamosJocoro pic.twitter.com/VV13mfpCRT — Jocoro Fútbol Club Oficial (@jocorofc_) August 5, 2021

El empleado del equipo morazánico adelantó los requisitos que exigirán a los aficionados locales para ingresar al recinto deportivo de la ciudad Este domingopor la tarde.

"Pedimos a los aficionados que respeten las disposiciones sanitarias, las taquillas se abrirán a las 2 de la tarde para que puedan ingresar al complejo deportivo. En la puerta de acceso se le tomará la temperatura y la cartilla de vacunación completa para que puedan ingresar al complejo", explicó Romero.

Por su parte el uruguayo Pablo Quiñónez, técnico de los jocoreños, admitió que el cambio de fecha que ha sufrido su plantel en los últimos cuatro días son decisiones administrativas que deben acatar ya que su campo es lo deportivo.

"Ese tema lo maneja la parte administrativa del equipo, yo me sostengo a las decisiones deportivas, lo mismo sucedió con el adelanto del juego ante FAS del miércoles, a mí se me comunicó el cambio de fecha de este domingo y debemos seguir eso", aseguró.

Quiñónez admitió que la decisión de su dirigencia es pensando en recuperar físicamente a su plantel tras jugar en Usulután y en Santa Ana en un lapso de tres días.

Entreno de este día donde nos preparamos para enfrentar a Club Deportivo FAS #VamosJocoro pic.twitter.com/zUqRB1StBV — Jocoro Fútbol Club Oficial (@jocorofc_) August 3, 2021

"Deportivamente nos puede convenir el cambio, pero también el Once Deportivo por sus compromisos internacionales va a descansar más, por lo que no considero que sea un tema relevante", aseguró. "El plantel salió cansado, moralmente salió golpeado ya que no esperábamos una goleada así, pero debemos superar eso, los errores que cometimos debemos superarlo, podemos rotar jugadores porque tenemos un plantel competitivo, el jugador que desea descansar lo hará", confesó el timonel tras el 4-1 sufrido el miércoles pasado a manos de FAS.

Pese a la derrota, el timonel charrúa aseguró que "ésto apenas comienza, hemos tenido dos salidas de casa ante rivales que se consideran de peso, pero lo que me preocupa y que no esperábamos fue el bajo rendimiento en el primer tiempo del equipo ante FAS, en el segundo tiempo el equipo mostró otra actitud, muchas ganas de hacer mejor las cosas; ojalá que el domingo a las 3:15 pm en nuestro estadio nos salgan mejor las cosas que el miércoles."