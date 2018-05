Jocoro está en búsqueda de técnico para debutar en primera división

El Jocoro ya comenzó a encarar el desafío de ser el benjamín de la temporada 2018-2019 en la primera división profesional y quiere empezar por no equivocarse en la designación del cuerpo técnico.

Su presidente, Leonel Antonio Hernández, confirmó a El Gráfico que ya están trabajando con su junta directiva para solicitar una inspección de su estadio y conocer qué debe mejorarse para poder programar partidos oficiales.

Si no les aprueban su estadio tendrán que buscar cancha alterna y hacen gestiones para usar el estadio Correcaminos.

El costo de la planilla del Jocoro en el último torneo rondó los $10 mil 360 mensuales. Con este presupuesto como base, el equipo afronta más retos: incluir en su proyecto a las categorías juveniles Sub 17 y Sub 20 para cumplir con uno de los requisitos de inscripción.

NO CONFIRMAN A RUBÉN ALONSO

Sobre esto último, Leonel Hernández comentó: "De lo económico dependen nuestras próximas decisiones. No podemos estar pensando en los refuerzos en este momento si antes, por el orden que merece, no definimos la continuidad del cuerpo técnico, encabezado por el profesor Rubén Alonso. Lo correcto es que para hacer fichajes debe existir un entendimiento entre entrenadores y directiva. Al inicio de esta semana puedo decir que el cuerpo técnico no está definido porque tenemos que trabajar para hacerle frente a la conformación de una estructura, donde se nos obliga a tener la reserva sub 20 y a la sub 17".

Sin dar nombres de los jugadores que seguirán, Hernández indicó: "la base del Jocoro se mantiene porque estamos convencidos que hay jugadores que pueden dar más. Luego, los que lleguen tendrán que cumplir con un perfil. Nosotros no contrataremos a jugadores que quieran llegar a dividir la armonía que ya existe".