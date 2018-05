Jocoro elegirá mañana su cuerpo técnico para el Apertura 2018

Los fogoneros del Jocoro cumplieron con la tarea de lograr el bicampeonato en la segunda división y lograr el ascenso a la Liga Mayor. Sin embargo, todavía siguen sin definir su cuerpo técnico para comenzar la aventura en la primera división profesional.

Los jocoreños se están tomando con calma la reestructuración que harán al cuadro, empezando por el cuerpo técnico. La espera se ha hecho larga pero se estima que este martes haya una respuesta. "El día de mañana tenemos reunión con la directiva para tomar las decisión sobre qué técnico tendremos", afirmó el presidente del equipo, Leonel Hernández.

En la junta que tienen programada a las 6:00 de la mañana no sólo se tiene en la agenda la elección del cuerpo técnico, sino también la definición de altas y bajas para el Clausura 2018. "Vamos a confirmar los que no siguen más con nosotros y los nuevos que se integran al plantel", adelantó el dirigente fogonero.

ALONSO SIGUE SIENDO UNA OPCIÓN

Aún no se sabe si Rubén Alonso seguirá. La semana pasada se reunió con la junta directiva pero no lograron ningún acuerdo. "No nos hemos podido reunir con Alonso porque la semana pasada no pude asistir por asuntos personales. Sin embargo, sigue siendo una opción para nosotros", aclaró el presidente.

Finalizó diciendo: "tiene que trabajar con la reserva y la sub 17 porque así lo hemos venido haciendo. Se tiene que adaptar a la estructura que tenemos".

El benjamín para el Apertura 2018 depende mucho del tema económico, sobre las decisiones que debe tomar. Ese es el motivo por el que es muy importante, para ellos, la decisión que tomen mañana.