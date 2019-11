Jocoro, el equipo que más jugadores ha desinscrito

De los 12 equipos que conforman el circuito de la Primera División, Jocoro es hasta ahora el que más jugadores desinscribió para la fase regular del Apertura 2019.

Sus movimientos de nómina comenzaron en la fecha 9, con la salida de Rómmel Mejía, quien se fue a las filas de Dragón, de la segunda división.

El pasado miércoles, la dirigencia del equipo fogonero presentó en la Liga la desinscripción de otros dos jugadores: Juan José Romero y Raúl Guzmán.

"En el caso de ellos fue algo personal. Yo, incluso, en mi tercera semana de trabajo, les dije que se quedaran, pero no quisieron y luego fueron desinscritos", explicó Marvin Benítez, timonel de Jocoro, equipo que ha dejado de contar con tres de los jugadores que inscribió para este certamen.

Romero dio su versión por las que decidió dejar las filas del equipo de Morazán: "Ya me debían un mes de salario y no quería vivir lo mismo de Pasaquina. Ya me sentía incómodo y para no arruinar el grupo preferí irme del equipo".

El mediocampista, en el pasado Clausura 2019, tuvo que pasar tres meses sin cobrar salario en las filas de Pasaquina.

LIMEÑO TAMBIÉN

Por otra parte, al cierre de la semana pasada, Limeño anunció que el delantero brasileño, José Paulo Dos Santos, quedaba fuera del equipo, tras alcanzar un acuerdo mutuo entre el suramericano y la dirigencia mantequera.

"Llegamos a un acuerdo con Ze Paulo. Realmente, fue él quien decidió hacerse a un lado. Nos dijo que las cosas no se le habían dado y que estaba preocupado. Realmente no ha rendido nada. Se le dio una parte (de dinero) de común acuerdo", dijo un representante de los cucheros.

"Uno cree que los extranjeros son la solución. Ze Paulo se trajo porque el técnico lo pidió, pero al final no lo utilizó", añadió la misma fuente.

INDE, POR LESIÓN

El Independiente, por su lado, tuvo que desinscribir una semana antes del inicio del certamen de Apertura, en la última semana de julio, al zaguero Ulises Hernández, por lesión.

Por otra parte, en una consulta con los otros nueve equipos de la liga privilegio, este medio constató que no ha habido desinscripciones en sus filas.

Incluso, en el caso de FAS se espera que Diego Chavarría, tras superar una lesión a escala de rodilla, vuelva a estar entre los convocados de Guillermo Rivera, timonel asociado.