Jocoro dejó ir la ventaja y Platense lo empató

Jocoro dejó ir una ventaja de 2-0 como ya le ha ocurrido en casa y terminó por ceder el empate frente al Platense, que no dejó de pelear y rescató el punto de Tierra de Fuego con la clasificación prácticamente asegurada.

Los fogoneros no aprovecharon. Santos Guzmán anotó doblete en la primera parte pero no bastó para sacar los tres puntos de su fortín.

Al cuadro local, sin embargo, no le costó hacer valer su campo. Los de Edgar Henríquez esperaron siete minutos para inclinar la balanza a su favor tras un pase filtrado de Yubini Salamanca que el atacante Santos Guzmán definió de primera sobre la meta de Pacheco y el 1-0 sobre el

Platense, que no tenía comodidad y sopesar el pesado ambiente que se vivía en Tierra de Fuego.

El Platense de David Hernández no tenía la fuerza en el mediocampo que sí mostró ante Águila el partido anterior que tuvo que irse con el empate.

Para los visitantes, una de las canchas más complicadas del campeonato hizo su efecto.

Jocoro además iba por la clasificación a la siguiente ronda del Clausura 2022 y con la ventaja comenzó a presionar en busca del segundo que comenzara a liquidar la situación.

Los orientales han mostrado, además, pegada como locales y ha sido el factor que les ha permitido a estas alturas del campeonato pelear por el puesto en la siguiente ronda.

Y el partido tomó forma al final de la primera parte porque antes del descanso de nuevo Santos Guzmán marcó para su doblete y un marcador cuesta arriba para los gallos.

LO EMPATÓ

En la segunda parte el Jocoro cometió el error de sentirse ganador. No es primera vez que le paso pero la lección no ha sido aprendida porque una vez más el cuadro fogonero dejó ir una relevante ventaja en el marcador.

Fue Irvin Herrera el que lo liquidó. Con el ingreso de Rafa Burgos y sumado a la labor de Herrera, este último anotó el doblete al 63'y 67' con el que los de Zacatecoluca pusieron las acciones igualadas.

A pesar que los visitantes continuaron presionando por el resultado a su favor, Jocoro cerró filas, conforme con el empate a pesar de las innumerables ocasiones que dejaron ir en el partido en Morazán. Con el resultado, Jocoro todavía está en puestos de clasificación.