Jocoro contra Águila, un duelo que saca chispas

El Jocoro no ha tenido el arranque esperado en este Clausura 2021 en donde luego de cuatro jornadas aún no registra ninguna victoria. Este miércoles recibe al Águila con el afán de sumar tres puntos que le permitan salir de la zona baja del grupo oriental.

El duelo será la octava ocasión que el Jocoro y el Águila se enfrentan en poco menos de cinco meses después del 17 de octubre de 2021 cuando se vieron por primera vez en la temporada en ese duelo que ganó Águila 2-0 en el Apertura 2020. En total el balance es de cuatro triunfos migueleños, un empate y dos victorias para los fogoneros incluido el choque de este Clausura 2021.

Los pupilos de Carlos Romero esperan que este choque ante los emplumados sea el parteaguas que necesitan para salir a flote y emular lo realizado en la pasada campaña cuando llegaron a semifinales.

"Estamos consciente que nos falta mucho trabajo, mostramos muchas falencias y en ese sentido hay que mejorar en la parte individual y colectiva. Ante el Firpo lo importante de todo eso es el esfuerzo, el sacrificio de los muchachos. Ahora viene como reto y hay que afrontarlo", destacó el técnico Carlos Romero.

El primer puesto

Del lado negronaranja la mentalidad es de llegar al primer lugar del grupo y para ello buscarán los tres puntos ante los fogoneros. El pasado triunfo ante el Limeño como visitante les da una bocanada de aire importante para afrontar este cierre de la fase regional.

"Esa es la idea, quedar líderes del grupo y yo creo que para el próximo domingo tenemos la revancha con Firpo, pero primero tenemos que ir a Jocoro, que tampoco conozco la cancha pero me han dicho que no es muy buena, entonces me imagino un partido igual de peleado que este (ante Limeño)", dijo el entrenador emplumados, Armando Osma.

Los negronaranjas están en la segunda posición de la tabla con siete unidades, uno menos que el Firpo que manda en la zona oriental. A la espera de ese choque entre emplumados y pamperos del fin de semana, en el Águila quieren llegar con los tres puntos de Tierra de Fuego para afrontar ese cierre de grupo con opciones de ser líderes.