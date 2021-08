Jocoro anunció destitución del técnico Pablo Quiñones

En la víspera de la fecha 6, el Jocoro FC confirmó la separación de Pablo Quiñones como técnico principal del equipo mayor e informó que el juego de esta tarde ante Santa Tecla lo dirigirá el auxiliar o el preparador físico.

Quiñones es el segundo técnico en dejar el Apertura luego del español Juan Cortés Diéguez en el Isidro Metapán.

"Si se confirma que me dieron la salida del equipo, pero quiero aclarar que no es de mutuo acuerdo y me voy a presentar al estadio", dijo el entrenador suramericano, quien adelantó que se reunirá esta tarde con el presidente del equipo para definir detalles de su salida.

En el caso de Pablo Quiñones deja al cuadro fogonero en el décimo puesto con 4 puntos, un triunfo, un empate y tres derrotas.