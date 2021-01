Jocoro, Sonsonate y Marte lucharán por los últimos boletos hacia cuartos de final

A falta de una jornada para terminar la fase dos del Apertura, hay tres equipos eliminados y seis equipos clasificados para la ronda de cuartos. Este fin de semana se definirá quienes serán los otros dos clubes que avanzarán a la siguiente ronda.

Los ojos estarán en el Grupo A, donde el Jocoro, Sonsonate y Atlético Marte se jugarán los últimos dos boletos para acompañar a Águila y Alianza a los cuartos de final. Por el momento, cocoteros y fogoneros están igualados con 10 puntos en el tercer y cuarto puesto, mientras que Marte está con 8 puntos en busca del milagro en la última fecha.

Todos los partidos serán hoy sábado a la misma hora, a las 3pm. En el Ana Mercedes Campos, Sonsonate recibirá a Alianza, quienes también quieren luchar por arrebatarle el liderato a Águila en esta última fecha.

Jocoro, por su parte, tendrá que visitar a un Metapán eliminado y buscará los tres puntos para afianzar su clasificación. Por su parte, el cuadro bandera recibirá a un líder e invicto Águila, que solo necesita un empate o que Alianza no consiga la victoria para retener el primer lugar.

¿Qué tiene que pasar para que clasifique Sonsonate?

Los dirigidos por Rubén da Silva tienen que vencer a los albos y se aseguran automáticamente el pase. Si el resultado es una derrota, tienen que esperar que Marte no le haya ganado a Águila o que Jocoro no sume en el Calero Suárez.

¿Qué tiene que pasar para que Jocoro clasifique?

Los dirigidos por Carlos Romero tienen casi el mismo panorama que Sonsonate, pero con dos goles menos. Dependen de sí mismo para acceder a la siguiente ronda con una victoria en Metapán, sin embargo, de no conseguir el triunfo, tienen que esperar otros resultados para definir al último clasificado.

¿Qué tiene que pasar para que Atlético Marte clasifique?

Los dirigidos por Domizzi no dependen de sí mismo. Tienen que derrotar a Águila de local, quienes no han perdido en esta fase y esperar que Jocoro o Sonsonate no sumen de a tres en sus respectivos encuentros.

¿Qué pasará si hay un triple empate con 10 puntos?

Es una posibilidad que se puede dar, si Marte logra la victoria y Sonsonate y Jocoro empatan sus duelos. En ese caso se tiene que ir a la diferencia de goles para definir a los clasificados. El mismo sistema también se utilizará en el caso de un empate en puntos entre solo dos equipos en el cuarto lugar. En estos momentos, Sonsonate esta igualado en goles a favor y en contra por lo que tiene diferencia de 0, Jocoro tiene margen de -2 y Marte tiene diferencia de -3. En el caso de empatar en la diferencia de goles, se decidirá el pase por la serie particular de los equipos.

Grupo B

Por su parte el grupo B ya definió a sus clasificados que son: FAS, Once Deportivo, Municipal Limeño y Firpo.

ASÍ LAS POSICIONES: