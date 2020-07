Joaquín Vergés viajó a Uruguay y firmará por seis meses con el Tacuarembó FC

El uruguayo Joaquín Vergés, ex volante de Águila, informó desde Uruguay que firmará por seis meses con el club Tacuarembó FC de la segunda división del fútbol charrúa.

"Mi futuro aún lo trato de arreglar, después de una semana complicada, del papeleo, la visa de mi madre, es un estrés bárbaro, al llegar acá ya estoy más tranquilo, ya había adelantado mis papeleos para jugar en Uruguay, el torneo comenzará el 8 de agosto, jugaré con el Tacuarembó FC, las negociaciones arrancaron desde marzo, luego de anunciar mi ciclo con Águila", explicó el mediocampista.

El rosarino adelantó que las negociaciones con el club charrúa iniciaron después de anunciar su ciclo en Águila.

"Ellos no tardaron en llamarme, que si retornaba a Uruguay que llegara a jugar con ellos y si todo va bien, si se cumplen algunos detalles como el tema de contrato, vivienda, cosas solucionables para trasladarme al norte del país espero que el próximo 3 de agosto me incorpore con ellos", aseguró el jugador.

Por otra parte, Vergés admitió que antes de viajar hacia la ciudad de Tacuarembó debe lograr terminar algunos aspectos de protocolo sanitario tras su largo viaje.

"Tengo que cumplir en casa siete días de cuarentena para hacerme de nuevo el hisopado y saber si ya puedo salir, si logro pasar eso ya me estaré incorporando a mi nuevo club", externó el jugador de 28 años quien retorna a su último equipo en la liga uruguaya.

"Firmaré con Tacuarembó hasta diciembre, luego de ello trataré de salir de Uruguay, por eso no descarto retornar, las puertas están abiertas, en El Salvador me sentí bien, me trataron como en casa y la verdad nunca he dicho que no volveré, las puertas abiertas están para todos, incluyendo para el Águila", apuntó.

Joaquín Vergés jugó 73 partidos con el plantel naranja y negro desde que arribó al fútbol nacional en el Apertura 2018 y espera superar primero su cuarentena obligatoria en casa para alistar sus maletas y viajar al norte del país.

"El próximo 1 de agosto salgo de la cuarentena en casa, luego me estarán haciendo el hisopado y saber dos o tres horas después el resultado, y si Dios permite que salga negativo entonces viajaré a Tacuarembó entre el 2 y el 3 de agosto, será lindo retornar al club luego de jugar la última vez con ellos en junio del 2018".

El mediocampista admitió que tuvo una oferta concreta para seguir ligado al fútbol salvadoreño pero la salud de su madre lo mantuvo firme en buscar nuevos aires dentro de su carrera profesional.

"Mi decisión de salir de Águila era también conocer nuevos retos en el último semestres del año, pero el tema de la pandemia en El Salvador y la enfermedad de mi madre tuve la prioridad de retornar a Uruguay, especialmente por lo de mi madre, claro que recibí muchas otras ofertas en El Salvador, acercamientos de Sonsonate al cual agradezco su confianza y su interés, nunca me llamaron los directivos pero sí 'el Polilla' Da Silva, él me llamó al saber de mi salida de Águila, me externó su interés para que llegara a Sonsonate pero le agradecí su interés pero mi decisión por retornar estaba tomada", explicó.

"La verdad fue muy jugado la decisión que tomé para salir, siento que le entregué todo al Águila, fueron dos años intensos, con mucho desgaste y la verdad necesitaba nuevos retos, nuevos desafíos".