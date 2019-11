Joaquín se disculpa públicamente con Vinicius

El jugador del Betis, Joaquín se disculpó con el futbolista del Real Madrid Vinicius Jr en una entrevista en Canal Sur Radio luego de que el portuense dijera un comentario del brasileño en el partido entre ambas escuadras, que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu.

Las cámaras del programa "El día después de Movistar" revelaron imágenes donde el jugador del Betis dice "este es muy malo" justo antes de que Vinicius fallara una oportunidad a gol, en el partido que terminó en un empate 0-0.

"Ese es un comentario que se hace en un momento determinado y que no tenía que haber salido nunca. Y decía que de cara a gol Vinicius no está bien. No es algo que me invente yo. No es que sea mal futbolista porque no estaría en el Real Madrid. Es un comentario que hago yo para mí y para el preparador físico".

Joaquín agregó que el comentario nunca fue con mala intención y que lo dijo porque Vinicius tiene que trabajar en la definición, pero no es porque sea mal jugador.

"Si yo soy el primero que tiene menos peligro de cara al gol que un gitano sin primos. Sinceramente me sentí mal y me quiero disculpar públicamente porque tiene 19 años y que yo salga así... Sabéis que yo no soy así. Es un fenómeno y tiene una proyección. No fue con otra intención", concluyó.