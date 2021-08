Joaquín es el "9" de la selección

El entrenador de la selección mayor, Hugo Pérez, habló de los pormenores del viaje a Estados Unidos para el choque amistoso ante Costa Rica y uno de los temas que abordó fue el del delantero centro. Pérez hizo énfasis en que tiene los perfiles de los jugadores que necesita aunque nunca cierra la puerta a nadie.

Con miras a la octagonal de CONCACAF, el seleccionador fue claro al afirmar que el delantero centro es Joaquín Rivas. Este elemento destacó con tres goles en la pasada Copa Oro en dicha posición ante la baja de David Rugamas que no pudo jugar por problemas físicos.

"Joaquín es nuestro '9' en la selección. También está aquí Erick Rivera y su cualidad es diferente a la de Joaquín. Tiene su oportunidad, quiero verlo y puede tener sus minutos contra Costa Rica. Tengo otro que es versátil, puede jugar de nueve o por fuera y es Walmer Martínez", reconoció el estratega.

Sobre la ausencia de David Rugamas en esta convocatoria, el míster dio su punto sobre el por qué no lo llamo. Se refirió a que aún está tomando ritmo de juego tras superar el impase físico aunque no lo descarta para el futuro.

"Rugamas en Copa Oro tuvo un problema físico y pasó días parado. Regresó (al Águila) y está jugando. El hecho que trabajó con nosotros no quiere decir que tengo que tenerlo porque estuvo con nosotros. No lo veo así y no estoy hablando de la forma en que está jugando. Si en un futuro veo que anda muy bien y que lo vamos a necesitar, lo llamo. En estos momentos no lo veo. Él empeza a recuperarse, a agarrar ritmo", dijo.

Consultado sobre si en algún momento llamaría a Dustin Corea, jugador de FAS, Hugo Pérez también dio su versión y fue tajante que por ahora "el puesto de él está ocupada por gente capacitada".

"A Dustin Corea yo lo quise aquí y lamentablemente él tomó una decisión, no la comparto. Si doy una lista de nacionales y extranjeros, (Dustin) no cabe, y no porque sea malo, quiero que entiendan eso. Simplemente de la forma en que quiero que el equipo juegue, el puesto de él está ocupada por gente capacitada. Si después, él es titular indiscutible de FAS, que no lo es, en un futuro tal vez pero ahora no lo tengo contemplado", expuso.

Finalmente, el estratega se refirió a los jóvenes atacantes convocado, en especial Styven Vásquez quien el sábado pasado hizo doblete con el Águila en la victoria 4-1 sobre Atlético Marte en la cuarta fecha del Apertura 2021.

"A Styven ya me lo habían recomendado, como me habían hablado de Harold (Osorio), vamos a ver cómo trabaja, si lo hace bien lo vamos analizar. Es un jugador joven que si sigue así y no se le sube a la cabeza, si sigue jugando y aporta goles, se le seguirá convocando", destacó Pérez.