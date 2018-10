Joaquín Vergés, el nuevo líder del Águila

El uruguayo Joaquín Vergés se convirtió en el jugador del partido ante Municipal Limeño al anotar un gol y además asistir en el primer tanto de los aguiluchos, que anotó José Ramírez.

Ya son cuatro los partidos en los que el fino volante uruguayo de Águila ha aportado gol y de paso ha logrado que su equipo gane esos partidos por 4-0 ya que lo hizo ante Sonsonate en la fecha inaugural de la liga, repitió ante Audaz y luego ante Isidro Metapán, todos en el estadio Juan Francisco Barraza en la primera vuelta del torneo Apertura 2018.

"La verdad es solo coincidencia. Se ha dado ese caso que cuando he anotado se ha ganado así, con la diferencia que en los tres partidos anteriores he cerrado los goles. Hoy no fue así, pero feliz por mi retorno y sobre todo porque el equipo demostró que está fuerte y unido", aseguró con una sonrisa el volante charrúa.

Sobre la amplia victoria sobre los limeños, Vergés afirmó que "ha sido justo en todos los sentidos. Nunca bajamos el ritmo de juego y los goles llegaron por esa dinámica que tuvimos. Siento que la victoria se logró por el compromiso que todos tenemos por seguir en este camino de no bajar de los primeros tres lugares de la tabla y que se nos tome en cuenta como candidato al título".

Sobre su retorno al campo tras superar una lesión que lo alejó de la titularidad en los últimos cinco partidos de liga, Vergés aseguró que "estaba listo desde antes. Gracias a Dios superamos el problema muscular. No he dejado de trabajar y esta tarde demostré que estaba recuperado. Seguiremos en este camino el próximo miércoles ante un rival como Santa Tecla, que demuestra que es uno de los mejores equipos de la liga".