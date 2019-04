Joaquín Vergés aún no renueva con el Águila

El volante uruguayo del Águila Joaquín Vergés dijo en una entrevista con Grupo LPG Deportes que aún no ha renovado contrato con el equipo migueleño.

Su convenio laboral con los emplumados expira en mayo próximo y al respecto, Vergés dijo: "Todavía no he tenido ninguna llamada ni nada. Pero bueno, esperemos terminar el torneo de la mejor manera. Después habrá para sentarse para hablar de las oportunidades que hay afuera y aquí mismo".

Eso sí, Vergés también dijo en la entrevista que está cómodo con el equipo negro y naranja.

"Estoy cómodo. Pero verdaderamente yo siempre busco crecer. Esperemos terminar el torneo y finalizar el contrato. Luego hablaremos con el contratista para buscar las mejores opciones. Obviamente que ahora Águila tiene la primera, porque me abrió las puertas cuando vine. Me siento cómodo en el equipo. Lo de las opciones se lo dejo más a mi representante", aseguró.

"No me gusta estar metido en eso (renovación) en medio del torneo. Me gusta estar 100 por ciento metido en el equipo. Ya le dije a mi representante que cuando termine el campeonato nos sentamos a hablar", añadió el uruguayo que porta la camiseta 10 del equipo oriental.

Sobre su relación con la afición, Vergés dijo: "Es impresionante, pero no he tenido la suerte de poder ver lleno el Barraza".

"Entiendo lo del calor. A las tres de la tarde es imposible, pero esperemos que este miércoles podamos ver lleno el Barraza", aseguró, en la previa del clásico nacional 241 ante el FAS, en el recinto oriental.