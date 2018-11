Joaquín Rivas: “Mi oportunidad de debutar llegará tarde o temprano”

Para el santaneco Joaquín Antonio Rivas, atacante del Tulsa Roughnecks FC de la Union Soccer League (USL) de los Estados Unidos, su tercera oportunidad de portar la camiseta de la selección absoluta de fútbol podría marcar su esperado debut en su carrera profesional como seleccionado cuscatleco, lo sabe bien y admite que la espera se mantiene.

"Mis ánimos y nervios están en su punto, solamente esperando mi oportunidad de debutar en la selección, acá estoy con esa paciencia, el profesor De los Cobos ha platicado conmigo y me ha dicho que siga trabajando como hasta ahora porque esa oportunidad está cerca", admitió el jugador de 26 años.

Rivas admite que no ha sido fácil mantenerse con la esperanza de sumar sus primeros minutos de juego con la Azul y Blanco pero confiesa que "sigo tranquilo, estoy acá para aportar, trabajando fuerte con mucha paciencia ya que sé que mi oportunidad llegará tarde o temprano", destacó.

Sobre ese momento, Rivas afirmó que "siempre me quedo con esas ganas de debutar pero soy profesional, debo seguir esperando esa oportunidad de debutar con la selección, hay que seguir con la mente adelante y seguir trabajando, mi representante (el griego Yiannis Koulouris) me dice que estar en las últimas convocatorias oficiales es bueno para mí, para mi carrera profesional, que es bueno estar acá con el grupo, es griego pero vive en California, me maneja desde hace dos años y me ha ayudado mucho", destacó.

El atacante del Tulsa Roughnecks FC de Oklahoma manifestó que los consejos recibidos por el seleccionador nacional ha ayudado para manejar esa ansiedad de sumar sus primeros minutos con el combinado absoluto.

"Me aconseja mucho, me dice que siga trabajando como hasta ahora, que sea disciplinado y paciente, que mi oportunidad llegará, que me suelte en los entrenos, que muestre mi real potencial y todo eso se lo agradezco, ojalá que esa oportunidad llegue ante Bermudas o el martes ante Haití en el Cuscatlán, no importa dónde sea mi debut, ojalá sume minutos en esos dos partidos, pienso que estoy haciendo un buen trabajo, mi familia me está apoyando mucho, sé quee es estresante esta espera pero siguen pendientes de mi carrera y sé que están más ansiosos que yo por debutar con la Selecta", afirmó.