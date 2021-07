Joaquín Rivas: “Hoy tenemos mentalmente un equipo muy fuerte”

El delantero de la selección de El Salvador, Joaquín Rivas, habló sobre la derrota de su equipo ante Catar por 3-2 en los cuartos de final de la Copa Oro 2021.

Según Rivas, el combinado nacional ahora es más fuerte mentalmente, porque a pesar que perdieron el encuentro y permitir los goles del rival mediante errores del equipo, lucharon por remontar el marcador.

“Son errores que no se pueden hacer, ellos obviamente no los perdonaron. Es difícil regresar de un 3-0, peleamos y antes la selección no lo podía hacer y hoy creo que tenemos mentalmente un equipo muy fuerte”, comentó el atacante.

⚽���� ¡GOOOOL! Joaquín Rivas definió sobre la salida del arquero tras una buena jugada colectiva. @LaSelecta_SLV ahora cae 1-3 ante ����@QFA_EN.#EstoEsNuestro #CopaOro21 �� pic.twitter.com/QuS4A0An6W — Gold Cup (@GoldCup) July 25, 2021

Rivas incluso mencionó que tras su segundo gol creyó que podían lograr remontar el marcador ante los cataríes.

“Estuvimos cerca pero no, a veces así es el fútbol y lástima no se pudo cumplir allí”, declaró la figura del encuentro, quien además expresó que los dos goles que anotó “fueron muy especiales” y que le hubiese gustado marcar un hat-trick.

Sobre el desempeño del combinado nacional en la Copa Oro, Joaquín mencionó que no se logró el objetivo que querían cumplir, pero señaló que se va feliz por el trabajo demostrado por el equipo.

“El torneo fue algo positivo, obviamente no se logró lo que queríamos hacer pero ya ahora sabemos que podemos competir, lo mostramos en varias ocasiones. Frustrado pero alegre de todo el trabajo hecho por el grupo”, dijo Rivas.

El autor del doblete de El Salvador declaró que la selección debe trabajar más en salir a jugar bien desde el primer minuto y no solamente dar una mejor imagen en el segundo tiempo, como lo demostró en esta competición regional.

“Eso obviamente se debe cambiar, no puede ser que en el segundo tiempo juguemos mejor, tenemos que jugar bien desde el primer minuto. En el segundo tiempo siempre hablamos de que tenemos que salir con más, porque sabemos lo que podemos hacer, es algo que tenemos que trabajar mucho todavía y vamos a ver cómo nos va”, expresó el delantero del Tulsa de la USL.

Sobre jugar como delantero centro, Joaquín comentó que ya contaba con experiencia jugando en esa posición, y que se siente más cómodo jugando en el centro del ataque.

“Me he sentido más cómodo en esta posición. Yo lo he hablado anteriormente. En la universidad he jugado allí, solo en mi club no juego en esa posición. Me gusta marcar goles, sé que ese es el trabajo de un delantero, sé que si estoy cerca de una portería tengo la posibilidad de echar un gol y cada partido me sentía más cómodo y ojalá que en el futuro todo salga bien para mí y para el grupo”, concluyó.