Joaquín Rivas: "Este cambio no lo esperaba"

Joaquín Rivas es uno de los jugadores que estuvo en el último proceso de Carlos de los Cobos en la selección nacional. Jugó los últimos partidos eliminatorios ante Granada y Montserrat donde El Salvador sacó una victoria y un empate.

Rivas dijo que si bien no quiere hablar demasiado de la separación del mexicano en la selección nacional, confiesa que la decisión no se la esperaba. Aún así dijo que guarda mucho respeto por el timonel azteca

"La verdad no quiero hablar mucho de ese tema. Pero tenía mucho respeto para Carlos (de los Cobos) y él siempre me dio toda la confianza desde el primer día. El cambio (salida del técnico) especialmente ahorita no lo esperaba. Espero lo mejor para Carlos y obviamente el nuevo profe que venga", dijo Rivas.

El atacante cuscatleco aseguró que de su parte trabajará duro para ser tomado en cuenta en las próximas convocatorias independientemente quién sea el nuevo seleccionador. Rivas expone que lo importante es trabajar para que la selección pueda alcanzar el objetivo que es avanzar a la siguiente fase.

"Claro. Siempre quisiera estar en la selección porque siempre daré todo por mi país", expuso.