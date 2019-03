Joaquín Rivas: "Aunque me den cinco o diez minutos daré todo"

Joaquín Rivas, mediocampista del Saint Louis de Estados Unidos, asegura que poco a poco va tomando confianza en su trabajo con la selección mayor.

En los últimos dos juegos del equipo nacional ha sido la primera opción de recambio para el mexicano Carlos de los Cobos. "Agradezco el apoyo de toda la gente. Yo siempre voy a ser un jugador que daré todo. Aunque me den cinco o diez minutos siempre daré todo. Me estoy hallando cada vez con el grupo. Ojalá que me sigan dando oportunidades", dijo.

Para el cuscatleco, el examen ante los incas será más exigente, en comparación al juego del sábado anterior ante Jamaica, por eliminatoria regional.

"Creo que Perú es una selección más difícil que Jamaica. Esa es otra oportunidad para que nosotros enseñemos lo que tenemos. Creo que tenemos un buen grupo. Poco a poco vamos mejorando más. Para nosotros, esa es una buena oportunidad", indicó.

SIEMPRE DISPONIBLE

Luego, Rivas trajo a cuenta la disponibilidad de Saint Louis para cuando la selección lo convoca. Eso es un punto favorable para el atacante.

"Ellos entienden que es una buena oportunidad para mí. Siempre que me piden para la selección, me prestan. Puedo jugar como centrodelantero, pero también lo hago por las bandas. Vamos mejorando en la cancha", dijo Joaquín, quien por ahora llega a la cancha para jugar como extremo, en sustitución de Jaime Alas.