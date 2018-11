Joan Laporta planea nominarse a la presidencia del Barcelona

PEKÍN. El expresidente del Barcelona Joan Laporta (2003-2010) reveló este martes que "planea" volver a presentarse a las próximas elecciones del club, previstas para 2021.

"Estoy planeando volver, aunque todavía no he decidido. Todavía no estoy seguro de hacerlo pero estoy pensando en cómo volveríamos a hacer un buen proyecto", reconoció en una conferencia organizada en Pekín por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China.

Preguntado acerca de la gestión de la actual directiva, encabezada por Josep Maria Bartomeu -quien le derrotó en las elecciones de 2015-, el expresidente indicó que "están dejando al club en la bancarrota".

"No me gusta su actitud, nunca se enfrentan a las situaciones. No son transparentes y necesitan mejorar esto. En términos económicos, el club tiene una enorme deuda muy difícil de afrontar relacionada al nuevo estadio. La ratio entre salarios e ingresos es muy alta. (...) Están dejando al club en la bancarrota y esto es muy peligroso", dijo.

"Gestionan el club a través de encuestas. En mi opinión, no tienen un modelo para el club", agregó Laporta.

Asimismo, el antiguo mandatario criticó la gestión de la plantilla, tanto desde el punto de vista de los fichajes, con algunas "inversiones absurdas" y "no necesarias", como del desarrollo de futbolistas a través de la cantera.

RECONSTRUIR LA MASÍA

Acerca de esto último, Laporta aseguró que necesitan "reconstruir La Masía" para "producir jugadores que se conviertan en estrellas".

"Necesitamos entrenadores que sean lo suficientemente valientes como para poner a un Messi en el campo con 16 años", indicó en referencia al debut del astro argentino, auspiciado por el entonces técnico Frank Rijkaard.

Preguntado acerca de si incluiría en una eventual candidatura a Pep Guardiola, entrenador al que dio la alternativa al máximo nivel en 2008, Laporta apuntó que "Pep estará en el equipo cuando él quiera". "No sé lo que piensa, pero tiene al Barça en el corazón, veremos lo que pasa".