Joaco Vergés: "Despertó un grande de El Salvador"

El volante uruguayo Joaquín Vergés seguirá en las filas del Águila. Logró un acuerdo para continuar en el equipo por dos torneos cortos.

El charrúa cree que ahora el listón de objetivos ha quedado en alto y que los demás planteles de la liga buscarán arrebatarles el título obtenido en el Clausura 2019.

¿Cómo ve esta oportunidad de seguir en Águila?

Contento. Siempre lo dije que la derecha la tenía Águila. Por suerte se hizo el esfuerzo y se llegó a buen puerto. Es como estar en casa. Vienen nuevos retos, nuevos desafíos. Dejamos la vara muy alta para lo que se viene, somos campeones, hay que pelear por el título. Tenemos también la recopa contra Santa Tecla, el otro mes. Tenemos pronto otro título pendiente, hay que pelear por todo.

¿Haber logrado el título en el último torneo, mete mayor presión para el Apertura 2019?

La presión es linda por haber logrado cosas importantes, un título que hacía siete años que no se ganaba. Es algo impresionante. Ahora nos damos cuenta la magnitud que tenemos los jugadores, esperemos que nos respeten y valoren ese título que conseguimos.

¿Cómo ve a Aguila, desde el tema plantilla, a la hora de jugar en paralelo el Apertura y Liga CONCACAF, torneo en el que el Saprissa tico puede ser su rival en octavos de final?

Vamos a una copa internacional. Hay que estar a la altura, trabajar más duro. Si dimos el 100 por ciento para salir campeones en el último torneo, ahora hay que dar el 150 por ciento. Todos queremos jugar y no hay cosa más linda que viajar y andar conociendo. Conozco poco de los equipos de Costa Rica. Sé que Saprissa, que es el rival que nos podría tocar, es un club grande. Esperemos que nos quedemos con la llave, tenemos lo justo para ir a pelear de igual a igual al Saprissa, si nos tocara como rival.

¿Cree que ahora Águila está equiparado en el nivel de competencia con Alianza y Santa Tecla, los últimos campeones antes de Águila?

Si. Creo que Águila ha demostrado que ahora estamos entre los mejores. Desde hace rato venían peleando entre Alianza y Santa Tecla. Pero ahora se puede decir que rompimos con esa tradición. Estamos a la altura, el equipo demostró que lo está. Despertó un grande de El Salvador. Ahora va a ser diferente, estamos todos con Alianza y Santa Tecla ahí. Ahora vamos a pelear por el título nuevamente.

¿Cómo se ven como equipo desde la perspectiva de defensores del título?

Ahora todos nos van a querer ganar, porque somos el último campéon, pero sabemos cómo manejarlo. Vamos a trabajar el doble, porque como dije antes, dejamos la vara alta.

No seguirá Waldemar Acosta. ¿Qué opina de eso?

Se me fue mi mano derecha. Me hubiera encantado seguir jugando con él. Pero él las rompió todas, hizo las cosas como las tenía que hacer y le salió esa oferta en un equipo de Suramérica. Me llena de orgullo eso.

Por otra parte, Andrés Quejada, se quedará. Renovó contrato. ¿Cómo ve el caso del último capitán del equipo?

Andrés demostró que está a la altura y que puede ser el capitán de un equipo grande, lo hizo de la mejor manera. Muy contento de que Andrés se quede. Ahora también Rugamas firmó de nuevo.

¿Hubo ofertas de otros equipos salvadoreños para usted?

Sí, de Santa Tecla, pero no se llegó a un acuerdo. Fue el único. Nunca tuve contacto con Alianza.