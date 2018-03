Jimmy Valoyes: “En Águila no me contestan ni el teléfono”

El defensor Jimmy Valoyes habló por primera vez desde Colombia para aclarar su impase con la dirigencia del Águila, que se ha dado después de anunciar que no continuará con los emplumados para fichar con el Cortuluá colombiano.

Aclara que hay una cláusula especial que le permite salir del Águila al extranjero y pider diágolo y cordura a la dirigencia del equipo migueleño.

¿Qué influyó en tu decisión para quedarte en el fútbol de Colombia?

Soy colombiano y como tal mi mayor deseo es jugar en la liga mayor de mi país. Quise quedarme cerca de mi familia y sabiendo que el nivel de competencia es mayor que en El Salvador acepté la oferta del Cortuluá. Sólo el hecho que tu familia te vea jugar cada fin de semana es más importante que otra cosa en mi carrera.

¿Cómo se dio la posibilidad de jugar con el Cortuluá?

Por medio de un amigo (Carlos Piedrahita), un agente FIFA de jugadores que me conectó con ellos. Aparte hubo otro equipo de Colombia (Alianza Petrolera) que le pidió referencia al profesor Eduardo Lara por la labor hecha en el Águila. También tuve la posibilidad de ir a jugar en Israel pero las condiciones, la lejanía, las costumbres distintas, me hicieron no aceptar esa propuesta.

¿En qué nivel está tu conversación con la dirigencia de Águila para solucionar el tema de tu salida?

Hablando del 1 al 100 es cero. No he tenido comunicación con ellos desde que salió la noticia de mi presentación con Cortuluá. Para la dirigencia de mi nuevo club es un hecho que jugaré en esta temporada, el presidente del Cortuluá se confundió cuando supo que Águila no deseaba respetar mi contrato y pensó que no podía jugar en Colombia por el contrato que firmé antes con Águila, pero le enseñé la cláusula de contrato y se tranquilizó.

Hace dos días, a través de un amigo en El Salvador, mandé el dinero correspondiente a mi ficha técnica a fin de romper mi contrato. He hecho lo que debo hacer y lo que el contrato indica, y no creo que haya roto algo legal.

Entonces, ¿por qué la dirigencia del Águila no aceptó la devolución de ese dinero?

No sé lo que quieren porque no he logrado hablar con ellos, no me atienden el teléfono. Si quieren que el Cortuluá les hablé para negociar para romper mi contrato eso no sucederá, el dinero está en San Miguel. Traté de darle ese dinero al doctor (Pedro) Arieta (Vega) y lo trató de metido a mi amigo, le dijo que no se metiera en este caso, algo que lamento mucho por la manera en que se le trató.

¿Piensas que el Águila no busca una solución a este impase?

Siento que no, creo que el diálogo es la mejor vía para disipar dudas pero si te escondés creo que no es la manera correcta de proceder. Espero que la dirigencia del Águila entienda mi situación; deseo crecer en el fútbol, estar cerca de mi familia y es lo único que deseo hacer, sentirme feliz jugando en mi tierra, sin romper lo que legalmente dice mi contrato.

¿Hasta cuándo te esperará Cortuluá?

No lo sé, no he hablado del tema. Ellos están tranquilos por lo mostrado de mi copia de contrato, todo está claro por esa cláusula que me ampara. Mi intención no es tener disputa con nadie, ni crear polémica con Águila.

¿Crees que se está agotando los medios para arreglar tu situación con Águila?

Soy una persona paciente y espero que ellos recapaciten, deseo dialogar y rescindir bien mi contrato. Acá busco que se respete mi cláusula, no entra nada el tema económico, sólo deseo que se me firme mi finiquito y no crearle problemas a la dirigencia del Águila. Sé que son personas ocupadas y espero que entiendan eso.

¿No hay manera de pagar algo extra al Águila para que te dejen en libertad?

No tengo porqué pagar un dinero que no debo. Vivo de mi trabajo, no puedo dar algo que no se ha hecho de forma correcta. Deseo que se haga valer la cláusula especial de mi contrato. Ellos aducen que me mandaron pasaje aéreo y no he recibido nada, desmiento eso que dicen que me mandaron los boletos aéreos para que haya regresado el fin de semana pasada a El Salvador. Pero si ellos demuestran que si me los mandaron, listo, se los pago y ya, pero reitero hasta el momento no he recibido nada de pasajes aéreos.

¿Qué se viene a futuro para Jimmy Valoyes?

Nada más que me atiendan una llamada mía para arreglar esto. Antes que esto saliera a luz me dijeron que contrataría a una persona de publicidad a fin de contactarme y al final ni el gerente me contesta mis llamadas. Eso lo entiendo, ellos son solo empleados, me cuelgan mis llamadas, pero me quedó con lo bueno que me dieron en Águila.

¿Se te canceló el salario adecuado del torneo pasado?

A mi nunca me dejaron pendiente de salarios, deseo ser honesto en eso. Firmé ese contrato que ellos aducen antes de viajar a Colombia porque no sabía de mi futuro en el fútbol colombiano. Aclaro que en todos mis contratos pongo esa cláusula especial que si sale una oferta mejor fuera del país no tendría problemas de salir, toda vez devolviera la ficha entregada.

Mi deseo era seguir jugando con Águila, confieso que me hicieron dos contratos antes donde no aparecía la cláusula como lo acordé, se las rompí hasta que me hicieron el contrato con la cláusula que deseaba, hasta que la pusieron como deseaba se los firmé. Lo hice el día 16 de mayo de este año con los deseos de seguir en Águila y retorné a Colombia en la semana posterior de la final de liga.

¿Cómo te ha recibido Cortuluá?

Estoy tranquilo, bien porque la gente del club que me han recibido bien. El presidente es buena persona, su cuerpo técnico también, me siento como que estuviera en Águila porque te respetan tu trabajo, me dan mi lugar y en cualquier lado te hará sentir bien eso, la calidad humana es enorme.

¿En qué posición te han colocado en la cancha?

De defensa central. Cortuluá juega línea de cuatro, hay cuatro centrales, juego por la izquierda y uno de los centrales es el capitán, Jair Arrechea, uno de los veteranos del fútbol colombiano. Hay un brasileño para la defensa izquierda y con él peleó mi puesto, la competencia está dura pero el profesor Néstor Otero me ha recibido bien y eso te hace sentir bien.

¿Qué mensaje le mandás a la afición de Águila?

Un agradecimiento profundo por lo que he vivido allí. El cariño hacia ellos se mantendrá por siempre, mi cariño al equipo, a sus integrantes. Me llevo sólo cosas buenas del nido aguilucho.

