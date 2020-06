Jimmy Valoyes: "El Salvador me dio todo"

El colombiano Jimmy Valoyes dejó su huella en El Salvador. Su paso por la segunda y primera división significó un ascenso en su carrera que ahora le permite estar en la cúspide de la misma, jugando en el fútbol de Perú con el Sport Huancayo.



Desde aquel país sudaméricano el cafetero hizo un repaso sobre su carrera. Los momentos que marcaron su vida deportiva lo hicieron más fuerte, confiesa, desde sus inicios en el Ciclón del Golfo en 2012, con quien alzó el campeonato. Luego siguió el Dragón y por último el Águila, su último equipos en el país.



"El otro día me mandaron una foto de cuando jugaba en el Ciclón y recuerdo cómo han cambiado las cosas. Ahora paso quizás por el mejor momento de mi carrera y lo estoy disfrutando, incluso he estado en el once ideal del campeonato", menciona el defensor.



Su aparición en Primera División fue para el Apertura 2013 con el recién ascendido Dragón que fue dirigido por Nelson Ancheta, quien también fue su entrenador en el Ciclón. Aquel equipo llegaría un torneo después, en el Clausura 2014, a la final ante el Metapán, que finalmente perderían en penaltis.



Pero aquel fue un momento importante porque "teníamos un gran equipo. Recuerdo que no había rival al que no le ganáramos. De hecho dejamos en el camino al FAS de Efraín Burgos, que también estaba haciendo las cosas bien".



Luego llegó Águila, equipo con el que también disputó la final en el Clausura 2016. "Si una espinita me quedó del fútbol en El Salvador fue no lograr el título. No sé qué me deparará el futuro o si regresaré a jugar allá pero admito que es de esas cosas que me quedaron pendientes pero no me arrepiento de nada".



La salida del cuadro emplumado estuvo rodeada de polémica pero ahora, mucho tiempo después de su despedida, reconoce que no pasaba por su mejor etapa. "Tuve problemas con la directiva, si, pero es que en aquel momento no pasaba por mi mejor momento a nivel personal. Eso me afectaba en la cancha y hubo un momento en el que le pedí disculpas al cuerpo técnico a mis compañeros. Quizás el daño ya estaba hecho".



"No era yo. No me sentía cómodo y andaba molesto. No rendí como tenía que hacerlo y fue un período complicado pero es parte de esto", reconoce el central cafetero que incluso estuvo cerca de fichar por otro equipo en el fútbol salvadoreño.



CASI ALBO

En su paso por El Salvador también hubo un período en el que estuvo cerca de fichar por el Alianza, pero las cosas no resultaron de la mejor manera con la directiva y no se llegó a un acuerdo contractual.



"Yo estuve cerca de fichar con Alianza después de jugar con Dragón. Lastimosamente al final no hubo un acuerdo pero son cosas del fútbol. Yo llegué al Águila y me trataron de la mejor manera, todos. Los aficionados también se portaron bien conmigo y si algo te puedo decir es que El Salvador a mi me dio todo. Es mi segunda casa", agregó.



El futuro es prometedor mientras pasa por el momento de su madurez deportiva. Volver al país es una posibilidad, ya sea como jugador o como entrenador porque "yo estoy preparándome para ser entrenador. Es probable que vuelva a El Salvador porque tengo casa y familia allá". ¿Jugar en la primera división? "Es algo que no puedo descartar. Uno no sabe lo que depara el futuro", concluye el jugador colombiano.