Jhony Morán retorna a la primera división

El atacante colombiano, Jhony Morán Chan, firmó por una temporada con los blanquivioletas del AD Chalatenango y será para el Apertura 2022 una de las novedades del nuevo cuerpo técnico de los norteños que encabeza el nacional Edgar Alonso "Kiko" Henríquez.

Morán llega procedente del Titán de Texistepeque de la segunda división donde alcanzó el título de campeón de goleo y por ende, ganador por segunda vez en su carrera profesional de la presea El Hombre Gol de Plata en el Clausura 2022, título que le ayudó para recalar en las filas chalatecas.

"Firmé con el AD Chalatenango comenzando este mes de junio, firmé por dos torneos cortos, las pláticas se dieron desde meses anteriores, ya habían buscado en otros torneos llegar al equipo, lastimosamente no se había logrado concretar nada hasta que en este nuevo torneo al fin se pudo", explicó el jugador nacido hace 28 años en la población de El Zarzal, Colombia.

Carlos Andrés afirmó que su llegada al equipo norteño fue gracias a las pláticas que sostuvo con algunos dirigentes chalatecos a fin de retornar a la liga mayor donde dejó su huella en el Atlético Marte en el Clausura 2021.

"Hablé con algunos dirigentes del equipo, incluyendo al presidente Bertilio (Henríquez), esta nueva oportunidad que tengo de jugar en primera división lo tomo con mucha responsabilidad y con muchas ganas, de la mano de Dios, de hacer las cosas bien", aseveró.

Sobre su arribo al equipo chalateco, Morán Chan destacó la confianza que le ha mostrado el nuevo cuerpo técnico que maneja Edgar Henríquez.

"Ya hablé con el profesor Henríquez, tengo casi dos semanas ya de pretemporada, fue con los primeros que hablé , contento e ilusionado que con mi aporte pueda ayudar al equipo, me ha respaldado bien, la confianza que necesito, agradecido con él por haberme tenido en cuenta para mi contratación", manifestó el atacante cafetero.

Jhony Morán arribó al equipo morado para sustituir a su compatriota Carlos Salazar quien ya no sigue con el equipo norteño.

"Solo está (Héctor) Rentería, el defensor mexicano (Dieter Vargas), Carlos Salazar ya no estaba en el equipo, nunca lo enfrenté en segunda división cuando él estaba en el Juayúa y yo ya estaba jugando en el Atlético Marte, por el momento solo estamos nosotros tres de extranjeros y entiendo que aún hay una plaza más que la dirigencia debe suplir", aseguró.

Sobre su estancia en su segundo equipo en liga mayor tras su paso por Atlético Marte donde jugó 15 partidos de liga y anotó tres goles, Morán afirmó que "en el Chalatenango me han tratado bien, han llegado otros jugadores nacionales que pueden reforzar bien al equipo, les he prometido a la afición y a la dirigencia del Chalatenango trabajo, esfuerzo y muchos goles, de la mano de Dios, porque para eso he venido", destacó.