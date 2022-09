Jhon Montaño: "Fue un partido sufrido y aguerrido"

Este domingo, el Dragón consiguió su primera victoria en su regreso a la primera división, tras derrotar a Firpo por 1-2 en Usulután.

Uno de los goleadores de la tarde fue Jhon Montaño, quien anotó su primera diana en el fútbol salvadoreño.

"Un partido sufrido y aguerrido, en el cual tuvimos rápido la ventaja, con un 0-2 en el primer tiempo y eso nos ayudó para mantener todo el partido", expresó.

Montaño comentó que el equipo migueleño ha trabajado mucho para corregir las derrotas sufridas en las dos fechas anteriores y que ante los pamperos se vio el fruto de esa labor.

"Habíamos sufrido dos derrotas, pero este es un equipo tan unido y cálido que las derrotas las asumimos bien, para ver las cosas puntuales que nos hacían falta y creo que fue un partido excelente y se vio reflejada en la cancha", señaló.

El delantero colombiano reconoció que no estuvo muy fino de cara al marco en algunas ocasiones del juego ante Firpo, pero se mostró feliz por poder anotar su primer gol.

"Este es mi tercer partido aquí en el país y la verdad que no he estado fino, pero todos los días mi mentalidad es hacer el gol y ayudar al equipo y que el equipo me ayude a mí. Hoy no estuve un poquito fino, pero gracias a Dios vi gol", comentó.

Triunfo con sabor a motivación

El defensa Melvin Cruz también se mostró feliz por el triunfo del equipo mitológico, y aseguró que esto los motiva para sus próximos compromisos.

"Muy contento, todo el equipo está muy alegre por el gane de ahora. Sabemos que es una alegría que nos da más a nosotros, (y estamos) motivados para el siguiente partido", reconoció.

El zaguero coincidió con su compañero Montaño en que el plantel ha trabajado en corregir los errores que cometieron en las dos fechas anteriores.

"Errores que se tuvieron se estuvieron tocando de a tono durante los entrenamientos, se habló mucho que los partidos que se venían no iban a ser fáciles, que nosotros teníamos que tener una mentalidad fuerte, estar conscientes de lo que se venía y que íbamos a estar a cero la portería atrás, es lo que queremos y lo que nos transmite el profesor. Todo el equipo hizo un buen partido y hoy corregimos los errores que hemos tenido durante los partidos atrás y hemos sacado la victoria ahora", indicó.

En la siguiente jornada, el Dragón se medirá ante el Platense en Zacatecoluca, y Cruz reconoció que la escuadra viroleña es un equipo luchador, pero aseguró que los mitológicos también lucharán.

"Sabemos que Platense es un equipo que lucha de inicio a fin, estamos conscientes de eso. Mañana regresamos a los entrenos motivados con esta victoria, vamos a dar mucho en este torneo porque Dragón es un equipo aguerrido y que nunca da por perdidos los partidos", concluyó.